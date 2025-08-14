ליברפול שוקלת לחכות לסיום החוזה של גואהי

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

דיווחים חמים

# אחרי שסיכמה עם ג’ובאני לאוני, ליברפול רוצה בלם נוסף כשמארק גואהי עדיין על הפרק. ההתלבטות של האדומים לגביו היא האם לצרף אותו הקיץ או לחכות לתום חוזהו בסוף העונה הבאה ולהחתים אותו ללא תמורה. קריסטל פאלאס מצידה, מעדיפה למכור אותו כעת.

# באיירן מינכן בעקבות כוכב שטוטגרט, ניק וולטמאדה, והגישה עליו הצעה בסך 60 מיליון אירו. קבוצתו דחתה את ההצעה כשהיא דורשת עליו כ-75 מיליון אירו, ובנושא עוד צפויות התפתחויות.

ניק וולטמדה (רויטרס)

# אחרי שהשאילה את ג’ק גריליש ובעקבות הרצון של סאביניו לעזוב, מנצ’סטר סיטי מחפשת שחקן כנף. התכולים החלו בשיחות עם רודריגו שכרגע מוגדרות כחיוביות, כשריאל מדריד צפויה לדרוש כ-100 מיליון אירו. בנוסף, גם צ’אבי סימונס עלה כאופציה, כשכזכור הוא כבר סיכם תנאיו בצ’לסי.

# רומא בעקבות שחקן הכנף של אסטון וילה ליאון ביילי. האיטלקים ביקשו לשאול את הקשר ולהוסיף אופציית רכישה, כשהאנגלים עדיין שוקלים זאת ומקיימים שיחות בנושא.