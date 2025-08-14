יום חמישי, 14.08.2025 שעה 10:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

ליברפול שוקלת לחכות לסיום החוזה של גואהי

המייטי רדס רוצים את בלמה של קריסטל פאלאס בנוסף לצירופו של לאוני, אך שוקלים לחכות לסיום חוזהו בתום העונה. וגם: באיירן בעקבות כוכב שטוטגרט

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

דיווחים חמים

# אחרי שסיכמה עם ג’ובאני לאוני, ליברפול רוצה בלם נוסף כשמארק גואהי עדיין על הפרק. ההתלבטות של האדומים לגביו היא האם לצרף אותו הקיץ או לחכות לתום חוזהו בסוף העונה הבאה ולהחתים אותו ללא תמורה. קריסטל פאלאס מצידה, מעדיפה למכור אותו כעת.

# באיירן מינכן בעקבות כוכב שטוטגרט, ניק וולטמאדה, והגישה עליו הצעה בסך 60 מיליון אירו. קבוצתו דחתה את ההצעה כשהיא דורשת עליו כ-75 מיליון אירו, ובנושא עוד צפויות התפתחויות.

ניק וולטמדה (רויטרס)ניק וולטמדה (רויטרס)

# אחרי שהשאילה את ג’ק גריליש ובעקבות הרצון של סאביניו לעזוב, מנצ’סטר סיטי מחפשת שחקן כנף. התכולים החלו בשיחות עם רודריגו שכרגע מוגדרות כחיוביות, כשריאל מדריד צפויה לדרוש כ-100 מיליון אירו. בנוסף, גם צ’אבי סימונס עלה כאופציה, כשכזכור הוא כבר סיכם תנאיו בצ’לסי.

# רומא בעקבות שחקן הכנף של אסטון וילה ליאון ביילי. האיטלקים ביקשו לשאול את הקשר ולהוסיף אופציית רכישה, כשהאנגלים עדיין שוקלים זאת ומקיימים שיחות בנושא.

ליאון ביילי - הכל בראש (רויטרס)ליאון ביילי - הכל בראש (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */