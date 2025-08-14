יום שבת, 16.08.2025 שעה 10:07
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

קשר נתניה לשעבר, גדעון קליינמן, הלך לעולמו

השחקן, שכיכב במדי הקבוצה מעיר היהלומים בתור הזהב שלה בשנות ה-70 וה-80, וסייע לקבוצה לזכות בשלוש אליפויות ובגביע המדינה, הלך למנוחת עולמים

|
גדעון קליינמן (באדיבות מכבי נתניה)
גדעון קליינמן (באדיבות מכבי נתניה)

קשר מכבי נתניה לשעבר, גדעון קליינמן, הלך לעולמו. השחקן, שנולד ב-1955, כיכב במדי היהלומים בתור הזהב של המועדון בשנות ה-70 וה-80, וסייע לה לזכות בשלוש אליפויות ובגביע המדינה. 

מהמועדון נמסר: “בלב כבד וביגון עמוק מועדון הכדורגל מכבי נתניה מרכין ראשו עם פטירתו של גדעון קליינמן ז"ל, קשר העבר של המועדון בשנות ה-70 וה-80. גדעון היה חלק בלתי נפרד ממשפחת מכבי נתניה. כקשר מוכשר הוא סייע לקבוצה לזכות בשלוש אליפויות מרשימות בין השנים 1972-1983 וכן בגביע המדינה, גדעון השאיר אחריו מורשת של גאווה, הישגים ואהבה אמיתית לכדורגל”.

“המעגל נסגר בכך שבנו עמית המשיך בדרכו של אביו והיה אחד מעמודי התווך של המועדון בשנים האחרונות כאוהד נאמן ובעל תפקיד חשוב בשדרה הניהולית, ממשיך את המורשת המשפחתית והקשר העמוק למועדון. אנו שולחים תנחומים עמוקים למשפחת קליינמן - לעמית, לכל בני המשפחה ולאוהדי המועדון”.

יהי זכרו ברוך.

