יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:00
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
112-125שחטאר דונייצק1
107-106א.א.ק. לרנקה2
107-75לגיה ורשה3
93-103אוטרכט4
82-55קלוז'5
73-63מיידטילנד6
71-33בראגה7
76-55האקן8
63-43פרטיזן בלגרד9
58-84צליה10
43-25לבסקי סופיה11
30-21בראן12
33-42רייקה13
32-31סטיאווה בוקרשט14
31-21מכבי ת"א15
31-21קופס16
32-22אנדרלכט17
32-23הפועל ב"ש18
34-32שלבורן19
39-74שריף טירספול20
35-22פרישטינה21
11-11לינקולן רד אימפס22
11-11זרינסקי מוסטר23
11-11בריידבליק24
11-11נואה25
10-01פאוק סלוניקי26
10-01פנאתינייקוס27
10-01וולפסברגר28
16-52סבאח באקו29
14-32באניק אוסטרבה30
13-22היברניאן31
13-22ספרטק טרנאבה32
11-02לוגאנו33
13-02פאקשי34
16-02אילבס35
03-21דריטה36
02-11אר.אפ.אס37
02-11האמרון ספרטנס38
03-11סרבט ז'נבה39
03-11פרדריקסטאד40
02-02אקטובה41
06-22בשיקטאש42

מכבי ת"א ובית"ר פייבוריטיות, מכבי חיפה בנחיתות

ה'ווינר' קבע כי אלופת המדינה עדיפה על יריבתה בהפרש ניכר, בעוד הקבוצה מהבירה תנסה לעשות מהפך אדיר ועדיפה בפער קטן. הירוקים מגיעים כאנדרדוג

|
שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

שלב המוקדמות במפעלים האירופים ממשיך הערב (חמישי) כאשר שלוש הקבוצות הישראליות שנותרו במפעלים רוצות לעלות לשלב הבא. במסגרת הליגה האירופית, מכבי תל אביב תפגוש את חאמרון ספרטנס למשחק הגומלין, בעוד בקונפרנס ליג, מכבי חיפה תתמודד מול ראקוב ובית”ר ירושלים תשחק מול ריגה.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

אלופת המדינה פייבוריטית ברורה מול יריבתה המלטזית, כאשר היא מקבלת יחס של פי 1.15 לניצחון, בעוד חאמרון פי 9.60. תוצאת תיקו תזכה את המהמרים ביחס של פי 5.20.

אצילי מול קורנו (עמרי שטיין)אצילי מול קורנו (עמרי שטיין)

לעומתה, מכבי חיפה מגיעה למפגש מול ראקוב כאנדרדוג. היא זוכה ליחס של פי 2.85, בעוד יריבתה ליחס של פי 2.05. אם המשחק יסתיים ללא הכרעה, היחס יהיה פי 3.05.

באשר לקבוצה מהבירה, היא זקוקה למהפך כביר כדי לעלות לשלב הבא. לפי היחסים, היא עדיפה במעט על יריבתה, כאשר היא מקבלת יחס של פי 2.20 לעומת 2.35 של ריגה. תוצאת תיקו תהיה שווה יחס של פי 3.50.

