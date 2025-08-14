יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת 4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

"הכדורגל הישראלי במצב הקשה ביותר שהיינו בו"

שלט של אופ"א בסופר קאפ קרא "תפסיקו להרוג ילדים"  ללא אזכור מפורש של ישראל, אך עם רמזים ברורים. גורמים מזהירים: "הלחץ להרחיק את ישראל גובר"

|
השלט של אופ
השלט של אופ"א (IMAGO)

"הכדורגל הישראלי במצב הקשה ביותר שהיינו בו", כך מתארים גורמי כדורגל את המצב הנוכחי של ישראל בזירה הבינלאומית על רקע המלחמה המתמשכת בעזה והביקורת הגוברת בעולם, שחדרה גם למגרשי הספורט.

אמש (רביעי), לפני משחק הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן-ז'רמן לטוטנהאם, הציגה אופ"א שלט ענק הנושא את הכיתוב: "הפסיקו להרוג ילדים ואזרחים". אף שהשם "ישראל" לא הוזכר, צבעי הכחול-לבן והמסר הישיר המחישו היטב למי הכוונה. בנוסף, בטקס חלוקת המדליות עלו שני ילדים פלסטינים עם פליטים נוספים - מחזה שסימן את כיוון המסר של ארגון הכדורגל האירופי.

המהלך מצטרף לציוץ שפרסמה אופ"א לאחרונה, בו ספדה לכדורגלן פלסטיני שנהרג וכינתה אותו "פלה הפלסטיני". הכוכב המצרי, מוחמד סלאח, הידוע בביקורתו על ישראל, הגיב בציניות ושאל: "אתם יכולים לספר לנו איך הוא מת, איפה ולמה?".

מסר ברור (רויטרס)מסר ברור (רויטרס)

לפי גורמים בכדורגל האירופי, מופעל בימים אלו לחץ כבד על אופ"א להרחיק את ישראל - לחץ שנבלם בינתיים. עם זאת, הם מזהירים כי מהלך ישראלי לכיבוש עזה, לצד תמונות נוספות של הרג ילדים ומצוקה הומניטרית, עלול להביא להסלמה שתהפוך את ההרחקה לאפשרות ממשית. לדבריהם, "המזל של ישראל הוא שאלכסנדר צ'פרין, נשיא אופ"א, נחשב לידיד ותומך של ישראל והוא זה שמגן עליה בזירה הזו".

בכירים בכדורגל הישראלי בוחרים בשלב זה לשתוק, הן משום שהשם "ישראל" לא הופיע בשלט, והן מתוך הבנה שתגובה רשמית עלולה לגרור סערה שקשה יהיה לעצור. גם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, נמנע מהתייחסות, מחשש להאשמות בהתערבות פוליטית מצד אופ"א. עד כה השתיקה נשמרת.

שחקני ראקוב פורצים לאימון מכבי חיפה
