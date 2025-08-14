"לא אמרתי כלום על בארסה כשהייתי באספניול"

בתום תקופה סוערת, ז’ואן גארסיה עשה הקיץ את המעבר מאספניול ליריבה העירונית, ברצלונה, מה שגרר תגובות נזעמות מצד אוהדי קבוצתו הקודמת. אחרי משחקי ההכנה, שוער הרכש של אלופת ספרד התראיין ל’מונדו דפורטיבו’, דיבר על שלל נושאים והגיב לטענות שעלו מתוך חדר ההלבשה של אספניול.

שחקנים וחברים באספניול טענו כי הביע בפניהם חוסר רצון לחתום בברצלונה, אך גארסיה מכחיש: "לא אמרתי דבר, לא על בארסה ולא על אף קבוצה אחרת. היינו במאבק הישרדות, ורק אחרי שהעונה הסתיימה התחלתי לדבר עם הסביבה הקרובה ולשקול את האפשרויות. אולי חלק פירשו דברים לפי תחושותיהם, אבל אני זה שמקבל את ההחלטות - ובחרתי במה שנכון לי”.

המהלך עורר סערה של ממש בקרב אוהדי אספניול, ואף גרם לריסוסים בגנותו בעיירת הולדתו, סאיינט. גארסיה לא הסתיר כי הרגיש כאב, אך בעיקר עבור משפחתו. "אני רגיל לעולם הזה, אבל הם לא”, הוא אמר, “המקום הזה היה תמיד המפלט שלי, מקום שקט, ולא ציפיתי שזה יקרה דווקא שם".

ז'ואן גארסיה במדי אספניול (IMAGO)

"לא היה לי ספק שברצלונה היא הבחירה הנכונה עבורי. ברור שמהעבר באספניול היו דברים שהפכו את זה לרגיש יותר, אבל מקצועית - לא היססתי לרגע", אמר גארסיה, שהוסיף כי לאורך כל תהליך ההחתמה הוא הרגיש ביטחון מצד הנהלת בארסה, גם כאשר רישומו התעכב. "ידעתי שזה ייקח זמן, לא סבלתי מהתהליך", הוא אמר, "הייתי מוכן לזה ונשארתי רגוע. הם כל הזמן אמרו לי להישאר רגוע, שיש אמון ושזה יקרה".

גארסיה סיפר כי ההצעה של ברצלונה הייתה חד-משמעית עבורו - הן מבחינת הפרויקט הספורטיבי והן מבחינת התחושה שהעניקו לו בצוות המקצועי: "הם גרמו לי להרגיש שמאוד רוצים אותי. הייתה שם מחויבות אמיתית, גם כלכלית, וזה נתן לי ביטחון. כששחקן מרגיש שהוא רצוי, זה משפיע מאוד". גם שיחת השכנוע מצד המנהל הספורטיבי, דקו, הייתה משמעותית בהחלטה: "הקבוצה צעירה, עם פוטנציאל לזכות בהכל. לא קיבלתי הצעה כזו מאף מועדון אחר".

מעבר ללחץ הציבורי והתקשורתי, גארסיה מודע גם ללחץ שמגיע מהציפיות במועדון כמו ברצלונה, אך טוען שהוא כבר מתורגל: "בעונה שעברה חוויתי לחץ של להישאר בליגה, וזה סוג אחר של לחץ, אבל אני יודע להתמודד איתו. אני מרגיש בנוח במצבים כאלה".

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

למרות שמעולם לא שיחק בקאמפ נואו, גארסיה כבר מדמיין את הרגע: "הייתי שם פעם אחת, כמבקר במוזיאון, אבל מעולם לא שיחקתי שם. עכשיו, אחרי שראיתי את המודל של האצטדיון החדש, אני רק מחכה לרגע שבו נעלה לשחק שם".

אחת ההפתעות עבורו מאז שהצטרף לקבוצה הייתה הרמה הגבוהה של שחקני קבוצת המילואים של בארסה: "ידעתי שיש איכות, אבל לא ידעתי עד כמה. הם מאוד הרשימו אותי". על לאמין ימאל אמר השוער: "הוא לא רק טוב במשחקים, באימונים הוא עושה דברים מדהימים בכל פעולה. ברור שיש לו עוד מה ללמוד, אבל הוא באמת מפתיע".