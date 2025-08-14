"לא הגיע לנו לזכות בתואר, זה לא היה פייר"

פ.ס.ז’ הוכיחה אמש (רביעי) הרבה אופי בדרך לזכייה בסופר קאפ האירופי. טוטנהאם הובילה 0:2 משערים של מיקי ואן דה ואן וכריסטיאן רומרו, אבל לי קאנג אין צימק בדקה ה-85 וגונסאלו ראמוס השווה בדקה ה-94, לפני שהצרפתים ניצחו 3:4 בפנדלים.

“אם להיות כנה, התואר הזה לא מגיע לנו", הודה לואיס אנריקה בסיום, “יכולנו לראות את ההבדל בין קבוצה כמו טוטנהאם שהיו לה שישה שבועות של אימונים, לבינינו שהתאמנו רק שישה ימים. אני שמח מהתוצאה, אבל זה לא היה פייר.

“ניסינו לשחק כדורגל, אבל היו לנו מסירות רעות. היה לנו מזל לכבוש שני שערים ולהגיע לפנדלים. זה הכדורגל, ועבורנו זה רגע גדול. זה היה משחק מוזר, זה נורמלי שיש כזה הבדל. היה אפשר לראות שעשינו הרבה טעויות". מאמן פ.ס.ז’ דיבר גם על לוקאס צ’באלייה שערך בכורה: “הוא הראה שיש לו אופי ואישיות – דברים שאנחנו צריכים כדי לעזור לקבוצה".

לואיס אנריקה חוגג (IMAGO)

בעיתון ‘אס’ הספרדי נכתב על השוער החדש: “צ’באלייה הציל את לואיס אנריקה. הגיע לפ.ס.ז’ להפסיד לטוטנהאם, אבל השוער הצרפתי הפך לגיבור. הטעות של מתיס טל הכריעה את אואנהאם שהתואר חמק מבין אצבעותיה והיא כבר חגגה". ב’מארקה’ הספרדי כתבו על הזכייה הדרמטית: “פ.ס.ז’ אלופה אדירה".

מנגד, באנגליה נכתב ב’דיילי מייל’: “טוטנהאם נתנה לזה לברוח. המהפיכה של תומאס פרנק החלה, הסגנון הזה לא יכול להיות רחוק יותר ממה שראינו תחת אנג’ה פוסטקוגלו".