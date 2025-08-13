יום ראשון, 17.08.2025 שעה 20:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה הגישה תלונה לאופ"א על ראקוב

דקה לסיום אימון הירוקים, נכנסו שחקני ואנשי הצוות של הפולנים לכר הדשא: "מעולם לא נתקלנו בהתנהגות כזו". המשקיף נזף ביריבה. צפו באירוע החריג

|
פייר קורנו וגוני נאור במאבק על הכדור (IMAGO)
פייר קורנו וגוני נאור במאבק על הכדור (IMAGO)

אירוע לא ספורטיבי התרחש הערב (רביעי) בדברצן מצידה של ראקוב, יריבתה של מכבי חיפה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, במשחק הגומלין שייערך מחר (חמישי, 21:00), אליו יגיעו הירוקים עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון. 

על פי אנשי מכבי חיפה, כדקה לסיום האימון, נכנסו שחקנים ואנשי צוות מקצועי, צוות רפואי וצלמים של הקבוצה הפולנית לכר הדשא ללא אישור ובחוסר כבוד שגרם לדין ודברים בין שחקני הקבוצות. 

מדי לאחר המקרה, שגרם למשקיף המשחק לנזוף בפולנים, במכבי חיפה הגישו תלונה לאופ”א על ההתנהגות של הקבוצה הפולנית, כאשר גורמים במועדון אמרו: “מעולם לא נתקלנו בהתנהגות כזאת, מנוגד לכל היגיון”. צפו בסרטון של האירוע:

שימוש לפי סעיף 27 א’ לחוק זכויות היוצרים. לפנייה: katavone@gmail.com

שחקני ואנשי הצוות של ראקוב פורצים לאימון

כאמור, מכבי חיפה הצליחה להפתיע את הקבוצה הפולנית במשחק הראשון שנערך בביתה, עם ניצחון 0:1 הודות לשער של איתן אזולאי. כעת, הירוקים של דייגו פלורס מקווים להשלים את המשימה ולהפעיל לשלב הפלייאוף. 

מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, אמר לקראת המשחק: “כמובן שהולך להיות משחק טקטי משני הצדדים. התוצאה עדיין צמודה, זה רק שער אחד, אז אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל רגע במשחק. הולך להיות מאבק גדול בין שתי הקבוצות. כל שבוע שעובר אני לומד להכיר את השחקנים והם לומדים להכיר אותי. ראקוב היו דומיננטיים מאוד במשחק האחרון, אבל אנחנו ניצחנו. אני חושב שעשינו את הדברים טוב, עכשיו אנחנו מכירים את היריבה יותר מקרוב, ואנחנו מתכוונים להציג יכולת יותר טובה מהמשחק הקודם”. 

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

חלוץ הקבוצה, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ אמר: “היו לי מספר מצבים במשחק הזה וגם לפני כן והשער עדיין לא הגיע, אבל אני עדיין לא מודאג, כי הקבוצה נראית טוב ומנצחת. אני מרגיש שהרגע הזה יגיע, אני אכבוש את השער הראשון ואז הדברים ילכו יותר בקלות. אני מרגיש טוב יותר מיום ליום, לפני עשרה ימים הרגשתי פחות טוב, עכשיו אני מרגיש יותר טוב, אבל עכשיו אני מחובר יותר לשחקנים ולצוות המקצועי, לצוות הרפואי, אז אני מאוד שמח כאן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */