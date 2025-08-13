טום בריידי לבש סיכה למאבק באנטישמיות בטקס

אגדת הפוטבול האמריקאי טום בריידי הונצח בפסל ברונזה מחוץ לאצטדיון ג’ילט שבו משחקת הקבוצה בה בילה את רוב הקריירה, ניו אינגלנד פטריוטס, ובמהלך הטקס החליט לשים דגש על המאבק באנטישמיות.

בריידי, נוצרי קתולי בעל קשר הדוק עם קהילות יהודיות שאף ביקר בישראל, הופיע לטקס עם סיכה כחולה המסמלת את המאבק בשנאה כלפי יהודים.

הסמל מייצג את הקרן למאבק באנטישמיות שהקים רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס, כדי להתמודד עם העלייה באנטישמיות ולעורר סולידריות.

שחקן העבר נחשב לגדול בתולדות ה-NFL, לאחר שזכה כקווטרבק בשבעה תארי סופרבול בקריירה שנמשכה 23 עונות, שישה עם הפטריוטס ואחד עם טמפה ביי באקנירס.

הפסל בגובה 3.6 מטרים מציג את בריידי עם יד מורמת באוויר לאות של ניצחון, וכולל הבסיס מגיע למעל חמישה מטרים.