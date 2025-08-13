יום רביעי, 19.11.2025 שעה 04:22
כדורסל עולמי  >> אליפות אירופה עד גיל 16
אליפות אירופה עד גיל 16 25-26
066-871סלובניה1
065-761טורקיה2
081-821ליטא3
00-01פינלנד4
088-801אסטוניה5
0325-3005ישראל6

נבחרת ישראל עד גיל 16 הפסידה לגיאורגיה

למרות שהצליחה לבצע מהפך ברבע האחרון, החבורה של יהוא אורלנד נכנעה 70:66 באליפות אירופה וכעת תתמודד במשחקי הדירוג 13-16. 22 נק' ללוינטל שבלט

שלו לדרמן (FIBA)
שלו לדרמן (FIBA)

הקיץ העמוס של נבחרות ישראל באליפויות אירופה נמשיך, כאשר הנבחרת עד גיל 16 פגשה היום (רביעי) את נבחרת גיאורגיה במסגרת משחקי הדירוג 9-16. נבחרת הקדטים קיוותה להשיג ניצחון, איך הפסידה 70:66 וכעת תצטרך להתמודד במשחקי הדירוג 13-16.

כזכור, הכחולים-לבנים סיימו במקום השלישי בבית א’ ועלו ממנו מכיוון שכל הנבחרות בבית ממשיכות לשלב הבא. הם פגשו בשמינית הגמר את סלובניה, שסיימה במקום השני באותו הבית, אך שם המשוכה הייתה גדולה מדי לישראל, שהובסה ב-21 הפרש (87:66).

גם היום החבורה של יהוא אורלנד נתקלה במשחק לא פשוט. כבר ברבע הראשון היא נאלצה לרדוף אחרי הגיאורגים, וסיימה אותו בפיגור סביר של 22:14. ישראל לא הצליחה להתאושש ברבע השני, אותו היא כבר סיימה בפיגור דו ספרתי. (37:26).

ברבע השלישי נבחרת הקדטים עוד ניסתה לחזור, אך היריבה שמרה על מרחק ביטחון וירדה להפסקה האחרונה ביתרון של 9 הפרש (43:52). הרבע האחרון היה דרמטי, כאשר החבורה בכחול-לבן ביצעה מהפך, אך אז הגיאורגים לקחו את ההובלה עליהם בדקה האחרונה ומשם לישראל כבר לא היה סיכוי לחזור וכעת תחכה לפינלנד או יוון במשחקי הדירוג 13-16.

קלעו לישראל: אשל לוינטל 22 נקודות, עמרי אורלנד 15 נק’, תום ארונוב 14 נק’, אריאל אבולוף 5 נק’, אלון פרימר 4 נק’, ערן מעוז, אילון סוקולובסקי ויונתן זילברשטיין 2 נק’ כל אחד. 

