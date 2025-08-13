נבחרת ישראל עד גיל 16 הפסידה לגיאורגיה

הקיץ העמוס של נבחרות ישראל באליפויות אירופה נמשיך, כאשר הנבחרת עד גיל 16 פגשה היום (רביעי) את נבחרת גיאורגיה במסגרת משחקי הדירוג 9-16. נבחרת הקדטים קיוותה להשיג ניצחון, איך הפסידה 70:66 וכעת תצטרך להתמודד במשחקי הדירוג 13-16.

כזכור, הכחולים-לבנים סיימו במקום השלישי בבית א’ ועלו ממנו מכיוון שכל הנבחרות בבית ממשיכות לשלב הבא. הם פגשו בשמינית הגמר את סלובניה, שסיימה במקום השני באותו הבית, אך שם המשוכה הייתה גדולה מדי לישראל, שהובסה ב-21 הפרש (87:66).

גם היום החבורה של יהוא אורלנד נתקלה במשחק לא פשוט. כבר ברבע הראשון היא נאלצה לרדוף אחרי הגיאורגים, וסיימה אותו בפיגור סביר של 22:14. ישראל לא הצליחה להתאושש ברבע השני, אותו היא כבר סיימה בפיגור דו ספרתי. (37:26).

ברבע השלישי נבחרת הקדטים עוד ניסתה לחזור, אך היריבה שמרה על מרחק ביטחון וירדה להפסקה האחרונה ביתרון של 9 הפרש (43:52). הרבע האחרון היה דרמטי, כאשר החבורה בכחול-לבן ביצעה מהפך, אך אז הגיאורגים לקחו את ההובלה עליהם בדקה האחרונה ומשם לישראל כבר לא היה סיכוי לחזור וכעת תחכה לפינלנד או יוון במשחקי הדירוג 13-16.

קלעו לישראל: אשל לוינטל 22 נקודות, עמרי אורלנד 15 נק’, תום ארונוב 14 נק’, אריאל אבולוף 5 נק’, אלון פרימר 4 נק’, ערן מעוז, אילון סוקולובסקי ויונתן זילברשטיין 2 נק’ כל אחד.