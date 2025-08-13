יום רביעי, 13.08.2025 שעה 19:38
מרטינס: כשאתה רואה הצעה כזו, אתה לא מאמין

הבלם שעזב את בארסה נפתח: "הראתי לפליק את ההצעה, הוא הופתע. רכבת כזו לא עוברת פעמיים בגילי, הצעה בלתי נתפסת. עצוב שלא אהיה בקאמפ נואו המחודש"

|
איניגו מרטינס (IMAGO)
איניגו מרטינס (IMAGO)

איניגו מרטינס, שעזב בשבוע שעבר את ברצלונה וחתם באל נאסר מהליגה הסעודית, דיבר לראשונה על ההחלטה המפתיעה שעורר הדים רבים. בראיון ל"אונדה ואסקה", הבלם בן ה-34 חשף את שיקוליו, השיחה עם המאמן החדש האנזי פליק והכאב שלא יסיים את דרכו בקאמפ נואו.

"אם היה לי יותר משנה בחוזה, אולי הייתי שוקל את זה אחרת", אמר מרטינס. "לא השתכרתי מעט בברצלונה, והמשפחה שלי הייתה מרוצה. לא קל לעשות צעד כזה כשיש אישה ובנות, אבל זו החלטה שהרגשתי שחייבים לקבל, בגיל שלי, רכבות כאלה לא עוברות פעמיים".

על השיחה עם פליק אמר: "דיברתי איתו כשחזרתי מהמסע, הייתי כן כי ידעתי שהוא יבין. ההצעה שהגיעה אליי הייתה בלתי נתפסת. זה תפס גם אותו בהפתעה, אבל הוא קיבל את זה. זו הייתה שיחה נעימה אך מאוד עצובה, כי היה בינינו כבוד הדדי, וידעתי שאני כבר לא חלק מהקבוצה שלו".

איניגו מרטינס (IMAGO)איניגו מרטינס (IMAGO)

מרטינס הוסיף: "כשאתה רואה הצעה כזו, אתה לא מאמין. אף אחד לא מוכן לזה, בטח לא אני. עבדתי קשה כל הקריירה שלי, לא קיבלתי שום דבר כמובן מאליו, וכשזה נופל עליך, אתה חושב קודם כל על המשפחה". לסיום, התייחס מרטינס לכך שלא יזכה לשחק בקאמפ נואו החדש ולעונת הפרידה שלא תהיה לו: "זה כואב לא להיות שם. הייתי רוצה להרגיש אותו".

