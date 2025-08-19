פותחת עונה, כחדשה: הפרויקט של אלונסו מתחיל

הליגה הספרדית חזרה בסוף השבוע, ואיתה חוזר גם פודקאסט ריאל מדריד. אורי רייך, חמי אלמוג וגל קרפל מנתחים את הסגל המתגבש והקיץ עמוס שעובר על הבלאנקוס ומתכוננים לקראת עונת 2025/26, בה הלבנים ינסו להחזיר את כתר האליפות.

מה בתפריט: צ’אבי אלונסו מגיע כדי לנסות לזכות בתארים בדרך שונה לגמרי, סימני שאלה רבים יתחילו לקבל בקרוב תשובות, האם המאמן הספרדי יצליח לרתום את כולם למען השיטה החדשה והתובענית, הציפייה מהחלק האחורי ששופץ בלמעלה ממאה מיליון אירו, מי יהיה הבלם הבכיר לצד האוסן ושאלת החיזוק בבלם נוסף.

וגם: טרנט מגיע אבל קרבאחל עדיין כאן, ריאל מקווה שהיא מצאה את המגן השמאלי שלה, החשיבות של טשואמני וסוגיית הגיבוי שלו, גולר מקבל את העמדה במרכז השדה ואת המפתחות לקישור, משמעויות ההיעדרות של בלינגהאם, הזמן של ואלוורדה להעלות הילוך בתפקיד הקלאסי שלו, האם עזיבה של סבאיוס תביא לצירוף קשר חדש, מה הסיכוי שרודריגו יימכר או יישאר, ה-10 חדש, המבחן לקפטן החדש מברזיל, השינוי הדרמטי בצוות הרפואי והפיזיולוגי, מי הפייבוריטית לזכות באליפות והכנה למשחק הבכורה מול אוססונה. האזינו.