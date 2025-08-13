יום ראשון, 23.11.2025 שעה 04:29
ספורט אחר  >> כדורעף

"מחכה בקוצר רוח": עילי חבר חתם במכבי תל אביב

קבלן נבחרת ישראל בכדורעף הצטרף לאלופת המדינה ומחזקת הגביע לאחר ששיחק שנתיים במכללת פפרדין בארה"ב, ויהיה דור שני במועדון: "מתרגש לחזור לארץ"

|
עילי חבר (באדיבות מכבי תל אביב)
עילי חבר (באדיבות מכבי תל אביב)

שחקן נבחרת ישראל בכדורעף, עילי חבר (22, 1.90 מטר), המשחק בעמדת הקבלן, מצטרף לאלופת המדינה ומחזיקת גביע המדינה בכדורעף מכבי תל אביב וישחק בשורותיה בעונת המשחקים הקרובה 2025/2026. חבר היה שותף לזכייתה ההיסטורית של נבחרת ישראל במדליית הארד בגולדן ליג בחודש שעבר בצ'כיה ובימים אלו הוא משחק בנבחרת במסגרת מוקדמות אליפות אירופה 2026.

חבר מגיע למכבי יעדים תל אביב לאחר שנתיים בהן שיחק במכללת פפרדין בארה"ב. בעונה שעברה זכה עם פפרדין באליפות הקונפרנס ועלה עמה לטורניר היוקרתי של ה-NCAA, שם הפסידה קבוצתו בחצי הגמר. לפני יציאתו לארה"ב שיחק עונה אחת בהפועל מטה אשר/עכו וקודם לכן שתי עונות בהפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר. 

עילי חבר הוא דור שני במכבי תל אביב. אביו, אורי חבר, מכוכבי הכדורעף הישראלי בשנות ה-80 וה-90 שיחק במכבי תל אביב שבע עונות. אורי חבר שימש גם כמאמן במכבי תל אביב אותה הוביל לשתי אליפויות רצופות כמאמן/שחקן (1989/90,1990/91) ובגביע המדינה הראשון בתולדות המועדון בעונת 1992/93. לאחר 5 עונות בהן לא זכתה הקבוצה באליפות הוביל אותה כמאמן בעונת 1996/97 לזכייה בתואר האליפות החמישית בתולדות המועדון, וסיים את עבודתו כמאמן הקבוצה.

אורי חבר ועילי חבר (באדיבות מכבי תל אביב)אורי חבר ועילי חבר (באדיבות מכבי תל אביב)

עילי חבר מצטרף לקודי קסל וליואב ססלר שהצטרפו לאחרונה לקבוצה שקודם לכן חידשה הסכמים עם הקפטן גנדי סוקולוב, סלבה בצ'קלה ואומרי רויטמן לעונה נוספת.

חבר אמר לאחר החתימה: “אני שמח ומתרגש מאוד לחזור לישראל ולהצטרף למועדון גדול כמכבי יעדים תל אביב אחרי שנתיים במכללות. אני מחכה כבר בקוצר רוח לתחילת העונה ולמפגש עם הקהל המדהים של הקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */