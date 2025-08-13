יום רביעי, 13.08.2025 שעה 17:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

קאמבקים מרגשים: הוכרזו המשתתפים בגולסטאר

סדרת הדוקו-ריאליטי המצליחה חוזרת עם גולסטאר אפריקה ב-28.8, ובינתיים הוכרז הסגל עם לא מעט קאמבקים: אלירז שדה, רון שובל, ג'ובאני וכמובן שייע

|
נבחרת גולסטאר (אוהד רומנו, HOT)
נבחרת גולסטאר (אוהד רומנו, HOT)

אוטוטו אחת הסדרות הכיפיות והמרתקות ביותר שיש חוזרת למסך, והפעם – קבלו את נבחרת גולסטאר אפריקה. הקבוצה בראשותה של שייע פייגנבוים חוזרת בעונה חדשה, עם סגל חדש, וכבר ב-28.8 הדוקו-ריאליטי המצליח של HOT ישוב.

הבכורה תהיה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, כאשר הסדרה כבר זכתה לעשור מיליוני צפיות ונחשבת לאחת המוצלחות בארץ. בכל מקרה, לקראת החזרה המרגשת, פורסם הסגל בגולסטאר אפריקה.

המשתתפים יהיו: שוקי ביטון, אלירז שדה, רון שובל, לירן שטראובר, ברלד, רון ביטון, דוד דביר, ליאל קוצרי, ג׳ובאני רוסו, אייל לחמן, חמימו, פיני שועי, שייע פייגנבוים, לירון אופיר ושמעון שירזי.

נבחרת גולסטאר (אוהד רומנו, HOT)נבחרת גולסטאר (אוהד רומנו, HOT)
