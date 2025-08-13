קאמבקים מרגשים: הוכרזו המשתתפים בגולסטאר

אוטוטו אחת הסדרות הכיפיות והמרתקות ביותר שיש חוזרת למסך, והפעם – קבלו את נבחרת גולסטאר אפריקה. הקבוצה בראשותה של שייע פייגנבוים חוזרת בעונה חדשה, עם סגל חדש, וכבר ב-28.8 הדוקו-ריאליטי המצליח של HOT ישוב.

הבכורה תהיה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, כאשר הסדרה כבר זכתה לעשור מיליוני צפיות ונחשבת לאחת המוצלחות בארץ. בכל מקרה, לקראת החזרה המרגשת, פורסם הסגל בגולסטאר אפריקה.

המשתתפים יהיו: שוקי ביטון, אלירז שדה, רון שובל, לירן שטראובר, ברלד, רון ביטון, דוד דביר, ליאל קוצרי, ג׳ובאני רוסו, אייל לחמן, חמימו, פיני שועי, שייע פייגנבוים, לירון אופיר ושמעון שירזי.

נבחרת גולסטאר (אוהד רומנו, HOT)

