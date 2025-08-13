קאמבקים מרגשים: הוכרזו המשתתפים בגולסטאר

מערכת ONE
|
אוטוטו אחת הסדרות הכיפיות והמרתקות ביותר שיש חוזרת למסך, והפעם – קבלו את נבחרת גולסטאר אפריקה. הקבוצה בראשותה של שייע פייגנבוים חוזרת בעונה חדשה, עם סגל חדש, וכבר ב-28.8 הדוקו-ריאליטי המצליח של HOT ישוב.
הבכורה תהיה ב-HOT VOD וב-NEXT TV, כאשר הסדרה כבר זכתה לעשור מיליוני צפיות ונחשבת לאחת המוצלחות בארץ. בכל מקרה, לקראת החזרה המרגשת, פורסם הסגל בגולסטאר אפריקה.
המשתתפים יהיו: שוקי ביטון, אלירז שדה, רון שובל, לירן שטראובר, ברלד, רון ביטון, דוד דביר, ליאל קוצרי, ג׳ובאני רוסו, אייל לחמן, חמימו, פיני שועי, שייע פייגנבוים, לירון אופיר ושמעון שירזי.