יום רביעי, 13.08.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מתחזקת: לני נאנג'יס חתם במ.ס אשדוד

שחקן הכנף בן ה-31, ששיחק בחצי העונה האחרונה במדי בני סכנין, חתם בקבוצה מעיר הנמל עד תום העונה. רשם בעברו 89 הופעות בליגה הצרפתית הראשונה

|
לני נאנגיס בפעולה (ראובן שוורץ)
לני נאנגיס בפעולה (ראובן שוורץ)

רכש חדש למ.ס אשדוד. הקבוצה הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של לני נאנג'יס עד תום העונה. שחקן הכנף בן ה-31 גדל ושיחק בכל הנבחרות הצעירות של צרפת לפני שעבר לייצג את נבחרת גוואדלופ אשר נמצאת במחוז צרפת. במהלך הקריירה נאנג'יס רשם לא פחות מ-89 הופעות בליגה הבכירה בצרפת, במהלכן היה מעורב ב-12 שערים.

הקשר ששיחק בליל, נאנסי, בסטיה, קן, ואלנסיין ואתלטיקו פריז והגיע לראשונה לישראל בפברואר האחרון כאשר הצטרף לבני סכנין ועזר לה להישאר בליגה. במהלך הקריירה שיחק גם בלבדיאקוס היוונית ומולנבק הבלגית.

לני נאנג’יס אמר לאחר החתימה: "אחרי שהכרתי והשתלבתי בצורה טובה בישראל, אני שמח מאוד להגיע לאשדוד. אתרום מהניסיון שצברתי כדי לעזור לקבוצה לעשות עונה טובה, יאללה אשדוד!"

