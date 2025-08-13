מתחזקת: לני נאנג'יס חתם במ.ס אשדוד

רכש חדש למ.ס אשדוד. הקבוצה הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של לני נאנג'יס עד תום העונה. שחקן הכנף בן ה-31 גדל ושיחק בכל הנבחרות הצעירות של צרפת לפני שעבר לייצג את נבחרת גוואדלופ אשר נמצאת במחוז צרפת. במהלך הקריירה נאנג'יס רשם לא פחות מ-89 הופעות בליגה הבכירה בצרפת, במהלכן היה מעורב ב-12 שערים.

הקשר ששיחק בליל, נאנסי, בסטיה, קן, ואלנסיין ואתלטיקו פריז והגיע לראשונה לישראל בפברואר האחרון כאשר הצטרף לבני סכנין ועזר לה להישאר בליגה. במהלך הקריירה שיחק גם בלבדיאקוס היוונית ומולנבק הבלגית.

לני נאנג’יס אמר לאחר החתימה: "אחרי שהכרתי והשתלבתי בצורה טובה בישראל, אני שמח מאוד להגיע לאשדוד. אתרום מהניסיון שצברתי כדי לעזור לקבוצה לעשות עונה טובה, יאללה אשדוד!"