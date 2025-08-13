מנכ"לית רמה"ש: סנטנה לא ישנה באצטדיון

אתמול (שלישי) נחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE סיפור ביזארי במיוחד – מי שנבחרה לשוערת העונה בליגת כדורגל הנשים, שוערת רמה”ש, רנאטה סנטנה, מתגוררת בחודש האחרון באצטדיון של קבוצתה, כשל-ONE היא אמרה: “אמרו לי שאין דירות”. מי שהגיבה לכך היום ב”שיחת היום” היא מנכ”לית הקבוצה של רמה”ש, חבצלת עזוז.

חבצלת, בואי תתני לנו את נקודת המבט שלך. שוחחתי איתה, היא אמרה שהיא גם התגוררה באצטדיון מרצונה החופשי חודש, שלא הכריחו אותה והיה לה אחלה. את אומרת שהיא לא גרה שם.

”ברגע שאתה אומר שדיברת איתה, תספר גם שהיא שלחה לך הודעות להוריד את הפוסט. פרסמת בפוסט שבחודש האחרון היא מתגוררת באצטדיון. אני אתמול אמרתי שהיא לא התגוררה באצטדיון. אתה הוצאת את הדברים מהקשרם. שחקנית שלי פנתה אלייך כשהיא נחתה ואמרה לך להוריד את הפוסט.

“רנאטה גרה בחולון כשהיא כבר לא תחת חוזה אצלי. אני לא צריכה לתת דירה לשחקנית אחרי שהיא מסיימת את העונה, אבל מהרצון הטוב של המקום הזה שאתם מחזיקים אותו, בוקר, צהריים וערב, יש פה את חבצלת שמטפלת בבנות ובשחקניות שלה, היא קיבלה ממני אישור להתגורר אצלי, והיא בחרה להתגורר בחולון”.

חבצלת עזוז על הסערה בכדורגל הנשים

אז למה היא אמרה שהיא התגוררה באצטדיון?

”כי הדברים הוצאו מהקשרם. היא הגיעה לאצטדיון מכיוון שיש לבנות שלי את המפתחות לחדר של הבנות והן יכולות להיכנס אחר כך לבריכה, לעשות קפה ולאכול שם צהריים, ואף אחד לא יגיד לי לא לעשות דברים כאלה. אין שם מקום לינה לאף אחד. כשאתם עושים תחקיר, תבואו לאצטדיון ותבדקו”.

רנאטה סנטנה (עמרי שטיין)

למה אתם לא יכולים להחתים שחקניות זרות?

”אני עניתי לשידור כדי לענות להכפשות שלכם. גם אמרתם שהמועדון אמר שאין דירות. כשאתם עושים תחקיר תפנו אליי לפני שאתם מפרסמים”.

למה היא הייתה במעצר?

”טעות אנוש. היה לה היתר בדרכון. אם היה לה היתר, סימן שהיה לה ויזה. בגלל שביטלו את השחקנית הטורקית. מחר יש לי משחק ליגה ראשון, אז במקום לשים נייר טואלט אני שמה להן מגבונים. אתם מחפשים אותנו”.

למה את לא יכולה לרשום שחקניות זרות?

”כי אני אמורה לשלם השבוע על התביעה בפיפ”א והזרות שלי בדרך. תאמין לי שיש להן דירות ליגת העל. לשום מועדון בליגת העל לנשים אין את התנאים כמו ברמת השרון, וכל התלונות שיש לבנות ממורמרות, לא בבית ספרי”.

מה עם ערבה שחף שיש לכן פערים כספיים איתה? מה עם קארין סנדל?

”ערבה היא הבחורה הכי מקסימה בעולם. קארין סנדל היא יושבת ראש איגוד השחקנים והיא תדאג לעצמה, אם יש או אם אין בעיות מולה”.

קארין סנדל (שחר גרוס)

היא תיקח אתכן לפירוק. איך תפתחו את העונה ככה?

”אתה גם תשמח שזה יקרה. יש אנשים מאוד טובים שרוצים שמ.כ רמת השרון ישרדו, על אפם וחמתם של אנשים שמכפישים אותנו”.

בקבוצות אחרות אמרו שהיו לוקחים אותך בכיף.

”אני יודעת שהיו לוקחים אותי בכיף וזה מכעיס אותי מאוד, כי אני לא הייתי נותנת לאף שחקנית שלי, ואני כועסת על כל האנשים האלה שמנסים להוריד את המועדון שזה המקום הכי יקר לי בעולם”.

יו”ר הפועל באר שבע היה פה בשידור ואמר שיש מכירות משחקים בכדורגל נשים.

”לא מכירה את זה ולא מתעסקת בזה. אני לא יודעת כלום, יודעת שהקבוצה שלי היא 100% ישרה, תפסיקו לחפש אותנו. אני חוזרת לרמת השרון, תנו לנו שקט”.

על הליגה שמעת משהו כזה?

”לא שמעתי על זה. בואו תעשה אצלי יום בחיי הקבוצה ותבינו מה זה מ.כ רמת השרון. גם פרסמו שבנות שלי מרגישות מאוימות, שזו בושה וחרפה. הן מגיעות לפה שלוש שעות לפני לארוחת צהריים, יש מוזיקה, הן נהנות. תני לי לעבוד בשקט ותנו לרמת השרון להצליח”.