מפתיע: כריסטיאן רומרו מונה לקפטן טוטנהאם

היורש נמצא. מספר ימים בלבד אחרי שנפרדה בצורה מרגשת מאגדת המועדון יונג מין סון ששימש כקפטן ועבר ללוס אנג’לס FC מה-MLS, טוטנהאם הודיעה על השחקן החדש שיישא באופן קבוע את הסרט שמביא איתו כל כך הרבה אחריות – כריסטיאן רומרו, שיביל את התרנגולים כבר הערב ב-22:00 בסופר קאפ האירופי מול פ.ס.ז’.

ההודעה על מינויו של הבלם הארגנטינאי לקפטן הקבוצה היא יחסית מפתיעה, מכיוון שהיו במהלך הקיץ לא מעט דיווחים על כך שהוא יעזוב את התרנגולים, כשאתלטיקו מדריד סומנה כמועמדת העיקרית שמוכנה ואפילו שמה של ריאל מדריד הוזכר לא מעט.

הקולצ’ונרוס דווחו ככאלה שאף מועמדים לשלם לא מעט כסף כדי להנחית את רומרו, שנחשב לאחת המטרות הגדולות ביותר של המנהל הספורטיבי החדש, קרלוס בוסרו. כמו כן, דווח לא מעט פעמים כי הארגנטינאי רוצה מאוד להגיע לספרדית, אך כאמור, היום החלום הזה נגוז והוא יישאר שחקן מרכזי ומשמעותי עבור החבורה של תומאס פרנק.

יונג מין סון וכריסטיאן רומרו (רויטרס)

הבלם בן ה-27 חתם בטוטנהאם לפני ארבע שנים, באוגוסט 2021, כאשר נרכש מאטאלנטה האיטלקית תמורת 52 מיליון אירו. מאז, הוא רשם 124 הופעות במדי התרנגולים, כבש שבעה שערים, בישל שלושה, ספג ארבעה כרטיסים אדומים וזכה בתואר אחד, שהוא כאמור הליגה האירופית בעונה החולפת.