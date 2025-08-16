רק ההתחלה? העונה, חובת ההוכחה על ברצלונה

עונת 2024/25 סימנה את חזרתה של ברצלונה. אחרי שנים של אפרוריות וחוסר הישגיות למעט אליפות אחת שגם היא הייתה רחוקה מלהיות תואמת ל-DNA של המועדון, לראשונה מאז הפרידה מליאו מסי, הבלאוגרנה חזרה להיות אותה קבוצה שכולם אוהבים לאהוב. זה נגמר בדאבל ענק עם 102 שערי זכות בליגה ופספוס בחצי גמר ליגת האלופות, וכעת, אל עונת 2025/26 נכנסת המכונה של האנזי פליק כמי שהציפיות ממנה כבר גבוהות משמעותית, ויש לה יותר מה להפסיד מלהרוויח.

חלון ההעברות, לפחות עד כה, היה שקט מהרגיל בקטלוניה. הסיפורים הגדול היו הפרסה של ניקו וויליאמס בחזרה לאתלטיק בילבאו, הסאגה הארוכה מול השוער מארק אנדרה טר שטגן שהגיע לבסוף לפשרה מול ההנהלה וחתם על הדו”ח הרפואי לאחר הניתוח שעבר וכעת יפנה מקום לרישום שחקנים חדשים.

לואיס דיאס שהיה מועמד תקופה ארוכה גם כן לעמדת הכנף השמאלית עבר בסופו של דבר לבאיירן מינכן, וברצלונה לפחות עד עכשיו, מסתפקת בשוער ז’ואן גארסיה (25 מיליון אירו) רוני ברדג’י בן ה-17 שהגיע מקופנהאגן ובמרקוס רשפורד, שמגיע בהשאלה ממנצ’סטר יונייטד בניסיון לשקם את הקריירה שקצת הלכה לאיבוד, בפעם הראשונה שבה הוא יוצא מאנגליה.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

החיסרון של איניגו מרטינס עלול להיות משמעותי

בעוד שמשחק ההתקפה של ברצלונה הוא ככל הנראה השוטף ביותר בכדורגל העולמי, מה שניכר היה גם במשחקי ההכנה וגביע גאמפר בהם הפציצו 20 שערים ב-4 משחקים, האתגר הגדול ביותר של האנזי פליק, ומה שמנע מברצלונה ללכת עד הסוף גם בליגת האלופות, היה משחק ההגנה. האתגר הזה יהפוך לגדול אף יותר כעת, לאחר שהמאמן איבד את העוגן שלו במרכז ההגנה בעונה האחרונה, איניגו מרטינס, ששוחרר בחינם לאל נאסר כדי לפנות מקום בתקציב שכר השחקנים.

איניגו מרטינס (IMAGO)

מעבר לכך שהיה שחקן ההגנה הטוב ביותר של בארסה, לאיניגו מרטינס, שמצטיין במשחק הרגל שלו ביחס לבלם, היה חלק מרכזי גם בבילד אפ של הקבוצה ובכל הקשור לקידום המשחק, כשהוא מוביל את הליגה גם במספר הכדורים הארוכים המדויקים למשחק (4.9) ובכמות המסירות (78.9 ו-91% הצלחה), בנוסף לארבעה בישולים. כעת, מי שיצטרך להיכנס לנעליו של הבאסקי יהיו אנדראס כריסטנסן או רונאלד אראוחו, כשלפחות נכון לעכשיו נראה שהאחרון, שהתקשה לחזור לעצמו בעונה האחרונה לאחר הפציעה הקשה שעבר, זוכה לקרדיט מהמאמן הגרמני לצידו של פאו קוברסי.

רונאלד אראוחו. יחזור לעצמו? (ברצלונה)

עונת הפריצה של פרמין לופס

בשנתיים האחרונות, פרמין לופס התרגל למעמד ה”סופר סאב” של ברצלונה. ברוב המשחקים הוא עלה מהספסל, ובזכות החוצפה החיובית שלו, התעוזה שהוא מפגין במשחק והיכולת להיות מסוכן לשער בכל רגע נתון תוך כדי עבודה טקטית חכמה והאיכויות הרבות שהוא מביא למשחק של בארסה, הצליח בחלקם הגדול גם להשפיע.

העונה האחרונה של פרמין הייתה פנטסטית, עם 8 שערים ו-10 בישולים ב-46 הופעות, שאת רובן רשם כמחליף. אלא שהעונה, עושה רושם שהתפקיד של הקשר יהיה משמעותי בהרבה במרכז השדה של פליק, ולשם כך, הוא יעשה קפיצת מדרגה נוספת כדי להפוך לשחקן הרכב קבוע. הוא פתח בהרכב ב-0:5 על קומו בגביע גאמפר במקום דני אולמו שסבל מפציעה קלה והבקיע צמד נפלא, שסיפק עוד הוכחה לכך שכיום, הוא בהחלט ראוי לחולצת ההרכב של פליק.

פרמין לופס (IMAGO)

קפיצת המדרגה הבאה של לאמין ימאל

בתחילת שנות ה-2000 זה היה רונאלדיניו, לאחר מכן מסי, וכעת, השחקן הטוב בעולם שוב משחק בברצלונה. כעת, קבלו את מספר 10 החדש. אחרי עונה שבה הכניס אותנו להלם אחרי כמעט כל נגיעה בכדור, הותיר לסטות שמוטות עם קסמים שמזכירים את הגדולים ביותר שידע המשחק וגם הפגין מנהיגות שאיש לא מצפה לה משחקן בן 17, לאמין ימאל מגיע לעונה הנוכחית במעמד אחד לגמרי; הוא כבר לא הסנסציה שיזכירו בכל מהלך את גילו, אלא זה שממנו מצופה לקחת את הקבוצה הלחוצה בעולם על גבו.

וזה לא יכול לבוא לידי ביטוי רק בריקודים ובמהלכי כדורגל שנראים דמיוניים. את העונה שעברה סיים לאמין עם 18 שערים ו-25 בישולים ב-55 הופעות בכל המסגרות, אך נזכיר: 9 בלבד בליגה, בה סיים כמלך הבישולים עם 15. התרומה של לאמין למשחק ההתקפה של בארסה היא הרבה יותר גדולה ממה שמספרים המספרים שלו, עם פעולות לא הגיוניות שמשחררות את כל ההתקפה ומסירות מפתח שחותכות הגנות ופותחות את כל המשחק, אך כעת, הוא יצטרך לעשות את קפיצת המדרגה בעיקר בכל מה שקשור לכיבוש שערים.

אי אפשר לדעת עדיין האם העונה הבלתי נתפסת של ראפיניה הייתה חד פעמית והאם הברזילאי, ממנו הפיק פליק דברים שאיש לא ציפה להם, ימשיך בקצב הספקת המספרים המסחרר שלו, רוברט לבנדובסקי לא נעשה צעיר מיום ליום ורשפורד הוא עדיין חידה, מה שמחייב את לאמין לכבוש יותר, במה שנראה כמו הדבר היחיד שהוא עוד צריך לשפר במשחק שלו – הסיומת.

למצבים הוא יגיע, והוא גם לא תלוי באף אחד כדי שייצר לו אותם, אך הוא צריך לגלות העונה שיפור בכל מה שקשור לסיומת וגם לשימוש ברגל ימין. אם זה יקרה, וזה ככל הנראה יקרה, יהיה באמת אפשר לעשות כבר את ההשוואות לגדול מכולם. בינתיים, לאמין מוכיח שסערת הגמדים ויום ההולדת בקיץ כבר מאחוריו, ונראה חד מתמיד במשחקי ההכנה.

לאמין ימאל. יהפוך למכונת שערים? (IMAGO)

החזרה הביתה

אחד הפספוסים הגדולים בעונה האחרונה של ברצלונה שאת הצגות הכדורגל שבקטלוניה כל כך ציפו לראות, הקאמפ נואו עדיין לא ראה. מועד החזרה נדחה ונדחה, כאשר גם אופציה של חזרה הדרגתית עם 25 אלף צופים עמדה על הפרק, אך כעת נדמה שהאצטדיון, שאמור היה להיות מוכן לגביע גאמפר ב-10 באוגוסט, יהיה מוכן במקרה הטוב באמצע ספטמבר. בכל אופן, החזרה לאצטדיון הביתי אמורה להוות עוד תוספת דלק משמעותית, גם מקצועית וגם כלכלית עבור המועדון.

השיפוץ של הקאמפ נואו (רויטרס)

עונת 2025/26 של ברצלונה נפתחת בתחושה שזו לא רק עוד שנה, אלא שנה שבה המועדון יכול להוכיח שהקאמבק שלו הוא לא הבזק חד-פעמי, אלא חזרה אמיתית לצמרת של הכדורגל העולמי. עם כישרון צעיר שמתבשל להפוך לאגדה, סגל רעב ותיאבון שלא נגמר לכיבושים ותארים, ועם הבית האמיתי שצפוי להיפתח מחדש ולהרעיד את הקאמפ נואו כמו בימים היפים, הכול מוכן. עכשיו זה הזמן של פליק והחבורה שלו לכתוב את הפרק הבא בספר ההיסטוריה של בארסה, כזה שייזכר לא רק במספרים, אלא ברגעים שיגרמו לאוהדים להתאהב מחדש, יום אחרי יום, משחק אחרי משחק.