"שיישרפו הקטלונים": סגירת החשבון של קסאדו

סערה קטנה התחוללה בתקשורת הקטלונית אחרי שהחתמתו של המגן השמאלי, חוסה מנואל קלדרון, בנאסטיק טראגונה בוטלה בעקבות התבטאויות פוגעניות שהפנה כלפי הקטלונים. זה גרר גם תגובה מצד קשר ברצלונה, מארק קסאדו, איתו הוא התעמת במהלך פלייאוף העלייה לליגה השנייה בין בארסה אתלטיק לקורדובה בעונת 2023/24.

קסאדו בחר להגיב על ביטול ההחתמה בפוסט שפורסם ברשתות החברתיות עם אימוג'י של מחיאות כפיים, מהלך שזכה לתגובות אוהדות מצד לא מעט גולשים שתמכו במחווה.

קלדרון שמצא את עצמו במרכז סערה בעקבות החתמה שבוטלה בתוך זמן קצר, התייחס לנושא בתכנית "אל צ'ירינגיטו", שם נשאל גם על תגובתו של קסאדו. "אם להיות כן, זה לא מפתיע אותי," אמר קלדרון, "הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בדיוק כמו שאני אמרתי - וטעיתי אז. הוא מחא כפיים? אז מחיאות כפיים גם בשבילו”.

חוסה מנואל קלדרון (מימין) מול בארסה אתלטיק (IMAGO)

העימות בין השניים החל ב-26 ביוני 2024, בסיום משחק העלייה של קורדובה מול קבוצת המילואים של ברצלונה. בזמן החגיגות, קלדרון תועד כשהוא אומר: "שיישרפו כל הקטלונים" - אמירה אומללה שיצרה גינויים נרחבים, והובילה בסופו של דבר לכך שנאסטיק חזרה בה מהחתמתו של השחקן.

קלדרון שכבר הוצג כשחקן נאסטיק, אך לא הספיק ללבוש את המדים באופן רשמי, מוצא עצמו כעת ללא קבוצה ועם תדמית ציבורית בעייתית.