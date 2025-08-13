יום שישי, 15.08.2025 שעה 12:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"שיישרפו הקטלונים": סגירת החשבון של קסאדו

נאסטיק ביטלה את צירופו של חוסה קלדרון שעות אחרי שחתם בעקבות דברים שאמר במשחק מול מילואי בארסה. הקשר שיבח את ההחלטה והמגן השמאלי לא נשאר חייב

|
מארק קסאדו (רויטרס)
מארק קסאדו (רויטרס)

סערה קטנה התחוללה בתקשורת הקטלונית אחרי שהחתמתו של המגן השמאלי, חוסה מנואל קלדרון, בנאסטיק טראגונה בוטלה בעקבות התבטאויות פוגעניות שהפנה כלפי הקטלונים. זה גרר גם תגובה מצד קשר ברצלונה, מארק קסאדו, איתו הוא התעמת במהלך פלייאוף העלייה לליגה השנייה בין בארסה אתלטיק לקורדובה בעונת 2023/24.

קסאדו בחר להגיב על ביטול ההחתמה בפוסט שפורסם ברשתות החברתיות עם אימוג'י של מחיאות כפיים, מהלך שזכה לתגובות אוהדות מצד לא מעט גולשים שתמכו במחווה.

קלדרון שמצא את עצמו במרכז סערה בעקבות החתמה שבוטלה בתוך זמן קצר, התייחס לנושא בתכנית "אל צ'ירינגיטו", שם נשאל גם על תגובתו של קסאדו. "אם להיות כן, זה לא מפתיע אותי," אמר קלדרון, "הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בדיוק כמו שאני אמרתי - וטעיתי אז. הוא מחא כפיים? אז מחיאות כפיים גם בשבילו”.

חוסה מנואל קלדרון (מימין) מול בארסה אתלטיק (IMAGO)חוסה מנואל קלדרון (מימין) מול בארסה אתלטיק (IMAGO)

העימות בין השניים החל ב-26 ביוני 2024, בסיום משחק העלייה של קורדובה מול קבוצת המילואים של ברצלונה. בזמן החגיגות, קלדרון תועד כשהוא אומר: "שיישרפו כל הקטלונים" - אמירה אומללה שיצרה גינויים נרחבים, והובילה בסופו של דבר לכך שנאסטיק חזרה בה מהחתמתו של השחקן.

קלדרון שכבר הוצג כשחקן נאסטיק, אך לא הספיק ללבוש את המדים באופן רשמי, מוצא עצמו כעת ללא קבוצה ועם תדמית ציבורית בעייתית.

