מוניקה סלש: אובחנתי עם מחלה אוטואימונית

מוניקה סלש היא חלק בלתי נפרד מהיסטוריית הטניס העולמית בכלל, ובטניס הנשים בפרט. הטניסאית בת ה-51 זכורה לחובבי הענף בעקבות התקרית בו נדקרה במהלך טורניר בהמבורג בשנת 1993 בו השתתפה, אך בעיקר בזכות העובדה שזכתה בתשע תארי גראנד סלאם.

סלש, שעמדה בפסגת הדירוג העולמי במשך 178 שבועות רצופים בשיאה, הודיעה כי לפני שלוש שנים היא אובחנה במחלה אוטואימונית נדירה, המשפיעה על העצבים ופוגעת בשרירים בגוף. הבחירה לשתף זאת עכשיו, היא על מנת לעורר מודעות לפי דבריה, רגע לפני תחרות ארצות הברית הפתוחה.

“אני יכולה לשחק טניס עם כמה ילדים או כמה מבני המשפחה, ואני אפספס את הכדור”, שיתפה. “אני יכולה לראות שני כדורים פתאום. אלו בוודאות סימפטומים שאי אפשר להתעלם מהם”. סלש שמה לב לסממנים, שיכולים לפגוע גם בראייה שלה, לפני חמש שנים.

מוניקה סלש לאחר הדקירה (רויטרס)

“לקח לי זמן על מנת לספוג את הסיפור הזה, לדבר על כך בפתיחות, כי זה לא משהו פשוט שאני עוברת. זה משפיע עליי בחיי היום-יום בצורה די גדולה”. הבחירה שלה לשתף, היא מתוך מקום ללמד אנשים על המחלה הזו, לה אין פתרון הבראה.

בתחילת דרכה כטניסאית הייתה סלש לסנסציה ענקית, כשזכתה בשמונה תארי גראנד סלאם כשהיא עוד לא בת 20, אחרי שזכתה בתואר הראשון שלה בגיל 16 בתחרות צרפת הפתוחה. בהמשך כאמור, היא נדקרה במהלך טורניר בו השתתפה, כשהיא בת 19 בלבד.

הפציעה גרמה לה לקחת הפסקה מטניס, ומאז שחזרה, זכתה בתואר אחד נוסף ופרשה בגיל 29, אחרי ששהתה בפסגה תקופה בת קצת יותר משלוש שנים ברציפות. בסך הכל במהלך הקריירה שלה, זכתה ב-53 תחרויות שונות.