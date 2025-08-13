יום רביעי, 13.08.2025 שעה 20:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'

בתשלומים: נמצא הפתרון למ.כ באר שבע

לאחר שנדמה היה כי הקבוצה שהוקמה ב-2013 בידי מספר אוהדי הפועל ב"ש עלולה לסגור את שעריה, בהתאחדות לכדורגל הקלו על המועדון בפריסת החוב, שהופחת

|
מ.כ. באר שבע (באדיבות המועדון)
מ.כ. באר שבע (באדיבות המועדון)

סוף טוב, הכל טוב. לפני יומיים בדיוק פורסם כי חוב מונע ממ.כ באר שבע להירשם לעונת 2025/26. לאחר התערבות גורמים בכירים בהתאחדות לכדורגל, כולל שינו זוארץ בעצמו, החוב שעמד על 62,000 אלף שקלים צומצם לכדי 15,000 אלף שקלים בלבד, שייפרס על פני שלוש עונות.

מ.כ באר שבע, שצפויה לשחק בעונת 2025/26 הקרובה בליגה ג’ דרום, כבכל שנה מזה 12 עונות רצופות, קיבלה ארכת רישום עד ליום חמישי (14.08) בכדי לסגור את ענייניה מול הכרטסת הפתוחה שלה (קנסות שנערמו מהעונה החולפת בבית הדין המשמעתי).

החוב, כאמור, הופחת משמעותית לנוכח כניסתם של הגורמים הרלוונטיים בהתאחדות לכדורגל. זהו חוב שייפרס לסכום של 5,000 שקלים בעונה, החל מ-2025/26, דרך 2026/27 ועד לעונת המשחקים 2027/28, אז הקבוצה תהיה נקייה מהחוב שעמד כנגדה.

מ.כ באר שבע (באדיבות המועדון)מ.כ באר שבע (באדיבות המועדון)

השנתיים האחרונות מבחינתה של מ.כ באר שבע היו מהטובות שידעה הקבוצה הבוגרת מאז הקמתה בשנת 2013. הקבוצה סיימה הן בעונת 2023/24 והן בעונת 2024/25, במקום הרביעי בטבלת ליגה ג’ דרום, אחד ממחוזות הליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי.

חיים כהן, יו”ר מ.כ באר שבע, מסר ל-ONE: “אנחנו מודים לשינו זוארץ, גיא גולדפרב ורן כהן ניסן, ולכל מי שמעורב מאחורי הקלעים, שעזרו לנו לצאת מחלום הבלהות אליו נקלענו. בימים הקרובים נתחיל ההכנות לקראת העונה ה-13 שלנו, שצפויה להיות מעניינת במיוחד”.

