מההסכם עד העלות: בניין הוועד האולימפי החדש

חשיפת התוכנית “שיחת היום” ב-ONE: מתי ואיך יוקם בית הוועד האולימפי החדש בפתח תקווה? הארגון יעזוב את תל אביב ויעבור למשכן חדש שייבנה בקרוב, כאשר בימים אלה מתגבש ההסכם עם עיריית פתח תקווה על הבניין שייבנה בשטחה. לפי ההערכות בעוד כחודשיים יובא לאישור הנהלת הוועד האולימפי ההסכם המתגבש מול עיריית פתח תקווה, שפרטיו נחשפים כעת לראשונה.

ההסכם המתגבש בין הוועד האולימפי לעיריית פתח תקווה יהיה ל-25 שנה עם אופציה להארכה נוספת בעשור ולאחר מכן בעשר שנים נוספות, כלומר הסכם חכירת הקרקע יכול להגיע עד ל-45 שנה. אמנם בוועד האולימפי דרשו הסכם ל-50 שנה, אך בעירייה טענו כי זה בלתי אפשרי על פי נהלי העירייה, אם כי ייתכן וייכתב בחוזה כי במקרה שהוועד האולימפי לא ישנה ייעוד למבנה אז החוזה יוכל להתחדש אוטומטית.

ההסכם בין הצדדים צפוי להיחתם עד סוף שנת 2025, לאחר מכן תידרש כשנה לקבלת היתר בנייה וכלל האישורים הנוספים לתחילת העבודות בשטח. בהמשך, הוועד האולימפי ייצא למכרז למציאת קבלן שיארך כארבעה חודשים. הבנייה תימשך כשנה וחצי לפי ההערכות, ולאחר מכן ניתן יהיה לגזור את הסרט.

הפרויקט נמצא בעיכוב על פי לוח הזמנים שנקבע בתחילת הדרך על ידי הוועד האולימפי. המטרה של הוועד האולימפי, כפי שהצהירה בעבר היו״ר יעל ארד, הייתה להתחיל את הבנייה כבר ברבעון הראשון של 2024 כך שהארגון ייכנס למשכנו החדש לפני אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028, אך הפרויקט הגדול מתעכב משום שעיריית פתח תקווה והוועד האולימפי טרם חתמו על חוזה מסודר. כעת, כאמור, זה הולך ומתקרב.

יעל ארד (חגי מיכאלי)

עיריית פתח תקווה כבר הקצתה שטח לטובת הפרויקט, כאשר התב”ע כבר אושרה להקמת מבנים לספורט ופנאי, אך בתקופה האחרונה נערכו שיחות כדי לאשר את הליך הקמת הבניין. לעיריית פתח תקווה הובהר כי המטרה של הוועד האולימפי בישראל היא לסיים את הבנייה והמעבר עד לסוף שנת 2028 לכל המאוחר, אז ייגזר הסרט עם סיום הקדנציה של יעל ארד כיו״ר הארגון.

כזכור, לפני כחמש שנים עיריית תל אביב והוועד האולימפי הגיעו לסיכום על כך שהארגון יפנה את משרדיו וימכור את חלקו במרכז הספורט במתחם הדר יוסף תמורת פיצוי של 50 מיליון שקל, כאשר התנאי היה כי המשרדים יפונו בתוך עשור. מאז, ראשי הוועד האולימפי שקדו על פרויקט הקמת הבית האולימפי החדש במיקום אחר.

בתחילת 2021 הוקמה ועדה מיוחדת בראשותו של יו״ר הוועד האולימפי לשעבר, יגאל כרמי, שבחנה חמש הצעות, כאשר שתי המובילות היו מפתח תקווה והרצליה. בתחילת 2023 הן הובאו בפני הנהלת הארגון, שבחרה בהצעה של עיריית פתח תקווה, שם יוקם הבניין באזור קריית אריה בעיר.

יגאל כרמי (רדאד ג'בארה)

לאחרונה הצדדים נפגשו בניסיון לסגור את הקמת הפרויקט הגדול, אחרי שהחליפו טיוטות הסכם על הקמת הבניין בקריית הספורט בעיר, כך שבית הוועד האולימפי החדש יוקם במתחם של תרבות ופנאי עם תב״ע מאושרת מול אצטדיון הכדורגל העירוני. בסמוך למבנה יש גם תחנת רכבת, אבל הוועד האולימפי יקבל גם שטח שיכיל כ-40 חניות לרכבים פרטיים.

הפרויקט בפתח תקווה יעלה יותר מ-50 מיליון שקל, לכן בינתיים הוועד האולימפי צובר מזומנים לאחר שההנהלה החליטה לייעד כספים להקמת בית הוועד האולימפי, כך שלעמותה יש עודפים של כ-20 מיליון שקל. יחד עם זאת, ייתכן שהפרויקט יעלה יותר מ-70 מיליון שקל ותידרש גם הלוואה או משכנתה.

ההסכם עם העירייה עדיין נמצא בהחלפת טיוטות. לפני שייחתם, החוזה צריך לעבור גם את אישור ההנהלה וחבריה יקבלו הזדמנות בשבועות הקרובים להגיע ולצפות בו במשרדי הוועד האולימפי על פי דרישתם. רק לאחר שייחתם ההסכם עם עיריית פתח תקווה - הפרויקט יוכל לצאת לדרך באופן רשמי והטרקטורים יתחילו לעבוד.