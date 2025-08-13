ב-80 אלף ש"ח: החלוץ שחתם במכבי אחי נצרת

מכבי אחי נצרת קיבלה לידיה את חמזה מוואסי, החלוץ בן ה-24, ששיחק בעונה החולפת בליגה א’ דרום, הן במדי מ.ס דימונה והן במדי מ.כ צעירי טירה. הוא רשם שבעה שערים, כשבמסגרת המחזורים האחרונים בליגה א' דרום, העניק במו רגליו, את כרטיס ההישרדות של טירה בליגה א’ דרום.

עתה, חתם על זיכרון דברים מול מכבי אחי נצרת, כשעל פיו, צפוי לקבל 10,000 אלף שקלים בחודש כפול שמונה חודשים, שהם 80,000 אלף שקלים בסך הכל. יחד עם זאת, חתם גם על מענק עלייה, בסכום של 10,000 אלף שקלים, שצפוי לקבל בעונת 2026/27 - באם יתממש הדבר.

בעונת 2019/20 עשה חמזה מוואסי את צעדיו הראשונים בקבוצת בוגרים, כשנרשם הן לקבוצת הנוער (ששיחקה בלאומית ועלתה לליגת העל) והן לקבוצת הבוגרים של מ.ס אשדוד. החלוץ התכבד בשלוש הופעות כמחליף בליגת העל, כשאף כבש ב-3:3 המטורף מול בני יהודה ת”א, במסגרת המחזור ה-30 בליגה.

בעונה שלאחר מכן, כשחקן חריג גיל בנוער של מ.ס אשדוד, קיבל שמונה הופעות בליגת העל ואם לא די בזאת, הרי שבאותה עת הניף עם חבריו לקבוצת הנוער את גביע המדינה לנוער, לאחר ניצחון 0:2 על מכבי פתח תקווה.

את עונת 2021/22 התחיל החלוץ עם מ.ס אשדוד ולאחר מספר חודשים ירד לליגה הלאומית והיה לשחקנה של אדומים אשדוד, עוד כשהייתה קיימת. חמזה סיים את העונה עם תשעה שערים. מעבר לכך, שיחק בהפועל רמת גן, הפועל ניר רמת השרון ושמשון פזטל תל אביב (ליגה א’ דרום), שם רשם 15 שערים.

מכבי אחי נצרת תפתח את עונת 2025/26 ב-29.08, זאת במסגרת סיבוב ה’ בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של עלאא סאיג את עירוני נשר, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05.09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א’ צפון, מכבי אחי נצרת תצא למשחק חוץ, כאשר תפגוש את היורדת הטרייה מהליגה הלאומית, הפועל אום אל פאחם, אותה יאמן בעונה הקרובה מוחמד אגבאריה, שהוביל את הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער.