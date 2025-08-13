בבית"ר ירושלים מאמינים: אפשר לעבור את ריגה

בית"ר ירושלים מתכוננת למשחק הגומלין מול ריגה שיתקיים מחר ולצד הביקורות שהשמיע הצוות המקצועי לשחקנים, ישנה אמונה שאפשר להפוך את התוצאה ולעבור שלב עד לפלייאוף הקונפרנס. הקבוצה מהבירה היגעה לפלוישטי, ושוכנת בסמוך לאצטדיון בו יתקיים המשחק.

"אנחנו צריכים להיות במשחק בכל רגע, מהדקה הראשונה, אם נכבוש את הראשון יהיה ביטחון ותהיה אמונה, זה יכול לקרות בתחילת המשחק, אבל גם במחצית השנייה, אנחנו באים חדורי מטרה ואמונה שאפשר לעשות את זה", אומרים בבית"ר ירושלים.

המאמן ברק יצחקי צפוי להציב בהרכב הפותח את הבלם גיל כהן על חשבונו של אורי דהן, ירדן כהן גם כן תורגל בהרכב כמגן שמאלי. הבלם קרבאלי שקיבל לא מעט ביקורות על ההופעה שלו במשחק הראשון מול ריגה צפוי לפתוח בהרכב. אגב, בבית"ר אומרים כי יש לקרבאלי איכויות ושצריך לתת לו זמן. "מצפים שמגיע שחקן זר ישר הוא יבוא ויהיה בטופ שלו, לפעמים זה לוקח זמן, צריך סבלנות”, מסבירים בצוות המקצועי בבית"ר.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

שאלת כשירותו של ירדן שועה עדיין פתוחה. השחקן סובל מחבלה בברך וכל כיפוף של הברך מלווה בכאב, מה שאומר שהוא מוגבל מבחינת התנועה, אבל יעשה הכל כדי להכשיר אותו למשחק.

דור מיכה וגרגורי מורוזוב נשארו בארץ בגלל פציעות וברק יצחקי ימצא את החלופות לשניים. מי שחוזר להרכב הוא עומר אצילי שיפתח בכנף ימין, כשמקומם של ירין לוי ואילסון טאברש בהרכב הפותח מובטח.

ירין לוי מוסר (דוברות בית"ר ירושלים)

למעלה מ-1,000 אוהדי בית"ר הגיעו לבוקרשט ללוות את הקבוצה במשחק הגומלין מול ריגה, המשחק יתקיים בפלוישטי, מרחק של כ-40 דקות נסיעה מבוקרשט. כחלק מהלקחים מהמשחק הקודם בבוקרשט מול סוטייסקה, המשטרה המקומית תאכוף בצורה הדוקה יותר את כניסת האוהדים ליציעים, בכדי למנוע הכנסת אבוקות.

בנוגע למשא ומתן עם הבלם תומאש ריביירו, בבית"ר מדווחים כי הפערים לא גדולים מולו וצומצמו מאוד, אך עדיין אין איתו סיכום מכיוון שהוא מחזיק בעוד הצעות ומתלבט. למרות זאת, ראשי המועדון מאמינים כי הוא יבחר בבית"ר ויחתום בקבוצה בסופו של דבר.