המאבק על ההופעות של אייל גולן בר"ג מתחדש

חשיפת "שיחת היום": אתמול נערכה שיחה בין העירייה להתאחדות. הזמר רוצה לקיים 6 הופעות באצטדיון. העירייה מנסה למשוך את זה, בהתאחדות רוצים לסגור

|
אייל גולן (חגי מיכאלי)
אייל גולן (חגי מיכאלי)

מתחדש המאבק על ההופעות של אייל גולן באצטדיון ר"ג לקראת הופעתו האחרונה הערב (רביעי) של עומר אדם באצטדיון הלאומי, כך נחשף בתוכנית “שיחת היום”. כזכור, הסוגייה הגיע עד לבית המשפט, כאשר גולן תבע את עיריית ר"ג וההתאחדות לכדורגל בגין קיפוח לעומת אדם, אך בית המשפט דחה את הבקשה בגלל שהחוזה עם גולן לא נחתם.

בעיריית ר"ג לא רוצים שגולן יופיע באצטדיון ר"ג, יש שם החלטה עקרונית בעירייה בגלל הטענות שעלו נגד גולן. במקביל, בהתאחדות לכדורגל רוצים לסגור את ההופעות של גולן.

בדיון שהתקיים בין הצדדים אתמול עלה כי בממוצע בהופעות של עומר אדם, התקבלו כ-10 קריאות למוקד העירוני עם תלונות של תושבים. מדובר במספר זניח לעומת עשרות ואף מאות תלונות כאשר יש פעילות בפארק לאומי וכו'.

אצטדיון ר"ג לקראת הופעתו של עומר אדם (חגי מיכאלי)אצטדיון ר"ג לקראת הופעתו של עומר אדם (חגי מיכאלי)

בהתאחדות לכדורגל, שם תומכים בהופעות של גולן, רוצים לחתוך את הדברים בשבוע הבא, ולא לתת לעיריית ר"ג למשוך את זמן ההחלטה. אגב, בעיריית ר"ג לוקחים כעת את הקרדיט על ההופעות של עומר אדם. בהתאחדות שהייתה זו שסגרה את הכל, העבירו מסר לעיריית ר"ג: אין לנו בעיה שתיקחו את כל הקרדיט עליכם, ניתן לכם בשמחה.

גולן, בעתירתו בזמנו לבית המשפט שהוגשה באמצעות עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ונופר שטטר, כתב: "מר אייל גולן הוא אחד הזמרים הפופולאריים והנשמעים בישראל", והודגש כי סדרת הופעות קודמת שלו באצטדיון בלומפילד נקטעה לאחר הופעה אחת בלבד בעקבות מבצע "עם כלביא", שפרץ באותו הערב.

על מנת לאפשר לעשרות אלפי רוכשי כרטיסים לממש את רכישתם ולמנוע אובדן של כ-30 מיליון ש"ח, פנתה החברה להתאחדות לכדורגל והגיעה עמה להסכמות על קיום הופעות באצטדיון ר"ג.

ההתאחדות הסכימה, אך עיריית רמת גן שלחה ביום 6.7.2025 מכתב סירוב בטענה ל"עומס יתר", "חוסר נוחות לתושבים" ו"לחץ גובר על צירי התנועה". אלא שגולן טען  כי מדובר בנימוקים שמסווים את המניע האמיתי: "היועצת המשפטית נימקה את סירוב העירייה. אף שידוע לה היטב שאסור לשקול תיקי חקירה סגורים, ולכן היא הסוותה את סירובה בשיקולים אובייקטיביים לכאורה".

איך זה יסתיים? אייל גולן (שחר גרוס)איך זה יסתיים? אייל גולן (שחר גרוס)

בכתב העתירה נאמר: "המהירות מהשטן, והשיקולים האובייקטיביים האלה מתגלים במערומיהם. עצם ניסיון ההסוואה מלמד שהעירייה מודעת לפגם שבסירוב האמור". בעתירה ציינו כי העירייה אישרה את הופעותיו של עומר אדם באותו מיקום ובאותה תקופה, מה שמעיד לטענת העותרת על אפליה פסולה: "החלטת העירייה שמונעת ממר גולן להופיע באצטדיון ר"ג, היא החלטה מפלה".

עוד נטען כי סגן ראש העיר, רועי ברזילי, פרסם פוסטים נגד גולן וכתב בין היתר: "אסור שננרמל התנהגויות כל כך פסולות", ו"מן הראוי שזמר כמו אייל גולן לא יופיע במקום ממלכתי". לדברי אייל גולן, אלו דברי הסתה שמלמדים בבירור על השיקול הפסול בהחלטת העירייה.

בעתירה הודגש כי גולן אינו בעל עבר פלילי וכי תיקי החקירה נגדו נסגרו פעמיים: ב-2014 וב-2023. "העירייה לא רשאית להביא בחשבון את תיקיו הסגורים של מר גולן, בשים לב להוראות הברורות של חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019. שיקול זה הוא שיקול זר ומפלה באופן מובהק וחד משמעי", נכתב.

