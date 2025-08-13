יום ראשון, 17.08.2025 שעה 12:51
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
11-11ברייטון5
11-11פולהאם6
10-01ניוקאסל7
10-01אסטון וילה8
00-00ארסנל9
00-00צ'לסי10
00-00נוטינגהאם פורסט11
00-00ברנטפורד12
00-00קריסטל פאלאס13
00-00אברטון14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00לידס16
04-21בורנמות'17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20

כך יונייטד שינתה את התוכנית של ברצלונה

דיווח: הקטלונים סימנו את ששקו כרכש לקיץ 2026 במקום לבנדובסקי שצפוי לעזוב, אך אז השדים האדומים שילמו עליו 85 מיליון אירו. מי ה-9 שיגיע במקום?

|
בנימין ששקו (IMAGO)
בנימין ששקו (IMAGO)

ברצלונה תעמוד בפני החלטה משמעותית בקיץ 2026. העונה הקרובה תהיה ככל הנראה האחרונה של רוברט לבנדובסקי בקטלוניה, מה שאומר שאלופת ספרד תצטרך להחתים חלוץ בכיר חדש. היא סימנה אחד כזה – בנימין ששקו – כרכש ל-2026, אבל המעבר של הסלובני למנצ’סטר יונייטד, ששילמה עליו 85 מיליון אירו, שינה את התוכניות של בארסה.

ששקו בן ה-22 הרשים את המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, שראה בו כשחקן אידיאלי להוביל את החוד בעידן שלאחר לבנדובסקי. הפולני בן ה-36 צפוי לסיים את חוזהו בקיץ 2026 ולעזוב את הקבוצה בגיל 37 לאחר ארבע עונות, כך שהבלאוגרנה יצטרכו להנחית רכש משמעותי להתקפה.

ברצלונה ידעה מראש שסיכויי ההישארות של ששקו בלייפציג קלושים, וכמובן שגם אם הוא היה עושה את המעבר בקיץ 2026, היה צפוי מאבק קשה מאוד לאור הבעיות הכלכליות של הקטלונים, בטח בהשוואה לקבוצות הפרמייר ליג. מעברו של ששקו הוא רק חלק מגל של רכישות יקרות הקיץ: יונייטד צירפה גם את מתיאוס קוניה מוולבס ב-74 מיליון אירו, ליברפול שילמה 95 מיליון על הוגו אקיטיקה מאיינטרכט פרנקפורט, וארסנל הוציאה 76 מיליון יורו (כולל משתנים) על ויקטור גיוקרש מספורטינג ליסבון.

עונה אחרונה בבארסה ככל הנראה. לבנדובסקי (IMAGO)עונה אחרונה בבארסה ככל הנראה. לבנדובסקי (IMAGO)

בארסה כבר חרגה ממה שחשבה שתוכל להרשות לעצמה מבחינה תקציבית, עם השקעה מוקדמת בשוער ז’ואן גרסיה כמחליף עתידי לטר שטגן, אך לא יכלה להתחייב לששקו.

כעת, נראה שבארסה תיאלץ לחשוב אחרת. בשלב זה, דקו לא פוסל תרחיש שבו במקום לצרף '9' קלאסי, ינסה המועדון לבנות קו התקפה דינמי יותר, עם שחקנים שמסוגלים לתפקד במגוון עמדות. בתוך הסגל הנוכחי כבר קיימים מועמדים לתפקיד הזה: מרקוס רשפורד, דני אולמו ופראן טורס – כולם יקבלו הזדמנות להוכיח שהם מסוגלים למלא את החלל.

צריך לזכור גם שבקיץ הבא תגיע לסיומה הקדנציה של ז’ואן לאפורטה כנשיא וייערכו בחירות. סביר להניח שלא מעט שמות של חלוצים בכירים ייזרקו לאוויר כחלק מהקמפיינים של המועמדים השונים עם הבטחות להחתמות – בתנאי שאותו מועמד ינצח בבחירות כמובן.

הליגה הספרדית חוזרת: מי הפייבוריטית?
