ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"רודריגו שלח מסר לאלונסו: 'תנו לעונה להתחיל'"

במדריד שמו דגש על הברזילאי שכבש ב-0:4 על טירול ועתידו לא ברור: "לא מוותר". על אמבפה: "החלוץ הכי טוב של ריאל, הוא וגולר הם הקוסמים של אלונסו"

רודריגו חוגג (IMAGO)
רודריגו חוגג (IMAGO)

ריאל מדריד תפתח את הליגה הספרדית ביום שלישי מול אוססונה (שידור חי בערוץ ONE) ואמש (שלישי) היא הביסה 0:4 את טירות במשחק הכנה. “הקוסמים של צ’אבי אלונסו", נכתב בעיתון ‘אס’ על קיליאן אמבפה וארדה גולר, בעוד ב’מארקה’ נכתב: “תחושות טובות".

אמבפה (צמד) ואדר מיליטאו כבשו את שלושת השערים הראשונים, אבל השחקן המדובר ביותר בריאל בכל הנוגע לעתידו הוא רודריגו, שהיה חתום על השער הרביעי. “רודריגו שלח מסר", נכתב ב’מארקה’ על הקיצוני שלא ברור אם יישאר, זאת אחרי שכתב ברשתות החברתיות: “תנו לעונת 2025/26 להתחיל".

עוד נכתב ב’מארקה’: “אם יש משהו אחד ברור מההרכבים של צ’אבי אלונסו בגביע העולם למועדונים ובמשחק ההכנה מול טירול, זה שרודריגו יהיה שחקן מחליף, אבל הוא לא מוותר. בזמן שהוא מחכה להכרעה על עתידו, הוא הגיב על המגרש עם שער נהדר אחרי שיתוף פעולה עם אמבפה".

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

על הצרפתי נכתב בעיתון המדרידאי: “אמבפה הוא החלוץ הטוב ביותר שיש לריאל, ויש לו את היכולת הטובה ביותר לשחק בכל מקום ולעשות את זה בצורה טובה. בתור מספר 9, 7, 10 או 11 – אמבפה הוא הטוב ביותר בריאל".

