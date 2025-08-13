אחרי המכתב: ג'אנלואיג'י דונארומה מתקרב לסיטי

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# שחקנים רבים בחרו עד כה לסרב להגיע לניוקאסל, שרושמת באמצע אוגוסט את הרכש השלישי שלה בסך הכל לעונה החדשה, כשהפעם מאליק צ’יאו, בלמה של מילאן בשנים האחרונות, הצטרף תמורת 35 מיליון אירו וחתם על חוזה לטווח ארוך.

מאליק צ'יאו (IMAGO)

דיווחים חמים:

# אחרי ההצהרה של השוער ג’אנלואיג’י דונארומה, נראה שזמנו בפאריס סן ז’רמן תם בטעם מר. כעת, השוער בוחן את האפשרויות העומדות לפניו כשנראה שהצעה ממנצ’סטר סיטי היא הכי רצינית לגביו כשהאיטלקי כבר הגיע לסיכום עם התכולים, זאת לפי הל’אקיפ.

ג'יאנלואיג'י דונארומה (רויטרס)

# אחרי שהבטיחה את הגעתו של צ’יאו, פבריציו רומאנו מדווח שהמטרה הבאה של ניוקאסל היא ג’ייקוב ראמזי, קשרה של אסטון וילה איתה היא הגיעה לסיכום על רכישתו תמורת 40 מיליון פאונד.

ג'ייקוב ראמזי (רויטרס)

# עוד מפבריציו, ליברפול דוחפת לצירופו של הבלם ג’ובאני לאוני בן ה-18 מפארמה, שחווה עונת פריצה במדי הצלבנים. הרדס מעוניינים בשחקן כבר עכשיו במטרה שישתלב בסגל של המאמן ארנה סלוט.