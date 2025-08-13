סאנה גומס נחת לקראת החתימה בהפועל חיפה

הסגל של גל אראל ממשיך להתגבש, ורגע לפני פתיחת העונה בליגת העל ומשחק חצי גמר גביע הטוטו נגד בית”ר ירושלים, קיבל המאמן חיזוק נוסף כשהבוקר (רביעי), המגן השמאלי סאנה גומס נחת בישראל.

האדומים מהכרמל הכריזו כבר אתמול בבוקר כי גומס, שחקן נבחרת גינאה ביסאו, סיכם את תנאיו במועדון וכעת הוא נחת, כשאם יעבור את כל המבדקים הרפואיים, יחתום.

מדובר במגן שמאלי בן 25 שבעונה החולפת שיחק בארדיפו הקפריסאית, שסיימה במקום העשירי בליגה אשתקד והוא רשם 26 הופעות ושני בישולים. יש לו שש הופעות במדים הלאומיים של מולדתו.

סאנה גומס (IMAGO)

עוד במהלך הקריירה, סאנה גומס שיחק במדי דברצן ההונגרית, בלנשש ואנדיה הפורטוגלית ובנוח הארמנית, כאשר אצל האחרונה הוא רשם את עונתו תקופתו ביותר עם 52 הופעות, שני שערים ושבעה בישולים. כעת, הוא ינסה לעזור לגל אראל לעמוד במטרות בהפועל חיפה.