קורנו בתהליך לקבלת מעמד של אזרחות ישראלית

המגן שבזוגיות ארוכה עם ישראלית, נמצא בתהליך דומה לזה שעשה עלי מוחמד, שבחיפה מקווים שיושלם לפני תום מועד הרישום לאירופה, כדי לרשום זר נוסף

פייר קורנו (שחר גרוס)
פייר קורנו (שחר גרוס)

פייר קורנו בעיצומו של תהליך להשגת מעמד של אזרחות ישראלית  באמצעות משרד עו"ד ליאת שטיינברג, שטיפל בהצלחה גדולה באזרחות שקיבל עלי מוחמד שנחשב לשחקן ישראלי.

קורנו, שנמצא בזוגיות ארוכה עם ישראלית, החל בתהליך דומה מול משרד הפנים  בניסיון לקבל מעמד של תושב ארעי. במידה שבסופו של תהליך המגן השמאלי יזכה בתעודת זהות כחולה, אחרי שיעמוד בכל הקריטריונים, לחיפה נותר רק לקוות ולקבל את הבשורה עוד לפני תום מועד רישום שחקנים לשלב הבתים במפעלים האירופאים, שיסתיים ב-31.8, דבר שיכול להוביל את המועדון לצרף זר נוסף מבלי לשחרר את אחד הזרים שיש לקבוצה היום.

בחיפה רוצים להיות אופטימיים באשר לתהליך והדבר כפוף במספר מרכיבים. קורנו יצא בסוף השבוע שעבר לצרפת להביא מסמכים שדרושים להשגת האישור המיוחל, שאם יושג, השחקן ייחשב לשחקן ישראלי כמו שחקנים אחרים בקבוצה דוגמת עלי מוחמד, גאורגי ירמקוב וקנג'י גורה.

פייר קורנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)פייר קורנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)

קורנו, שכבר הספיק לחבור לקבוצה, יפתח מחר (חמישי, 21:00) בהרכב הקבוצה במשחק הגומלין מול ראקוב הפולנית. המאמן דייגו פלורס אמור במהלך האימון המסכם לקבוע את ההרכב המסתמן.

מתיאס נהואל, שיהיה לראשונה בספסל אחרי השעיה של שלושה משחקים, יזכה לדקות ראשונות מתוך תקווה ורצון להפוך להיות האיש שימלא את החלל שהותיר דיא סבע.

