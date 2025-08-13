הושלמה תמונת מפגשי פלייאוף מוק' הצ'מפיונס

נציגה ישראלית אמנם לא תהיה גם הפעם, אך הערב (שלישי) הושלמה באופן סופי תמונת משחקי שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, בו נקבל מספר מפגשים מרתקים וגם שלושה כדורגלנים ישראלים שינסו להעפיל למפעל הבכיר ביבשת.

ממסלול האלופות, קרבאח הייתה הראשונה להעפיל כשלאחר הניצחון של 0:1 במשחק החוץ מול שקנדיה המקדונית, הביסה את יריבתה 1:5, השלימה 1:6 בסיכום והעפילה. אליה הצטרפה גם פ.צ קופנהאגן, אלופת דנמרק, שאחרי 0:0 במשחק הראשון, סיפקה תצוגת כדורגל מהפנטת ב-0:5 על מאלמו השבדית בדרבי הסקנדינבית והעפילה גם היא, כמו גם הכוכב האדום בלגרד עם עומרי גלזר על הספסל, שעם 1:1 עם לך פוזנן, השלימה 1:5 בסיכום.

פאפוס הקפריסאית, שהדיחה את מכבי תל אביב בסיבוב הקודם, עשתה זאת גם מול דינמו קייב עם ניצחון כפול 0:1 ו-0:2 בדרך ל-0:3 בסיכום, כשגם פרנצווארוש וגבי קניקובסקי עשו את העבודה ועלו לאחר 0:3 על לודוגורץ של עידן נחמיאס. שני ישראלים נוספים שישחקו בשלב הפלייאוף הם עופרי ארד ודן גלזר, שעלו עם קייראט לאחר ניצחון בפנדלים על סלובן ברטיסלבה אחרי 1:1 בסיכום שני המפגשים.

בורג מאטיסון מפ.צ קופנהאגן חוגג (IMAGO)

במסלול הקבוצות הלא אלופות, קיבלנו דרמות גדולות ומבול של שערים. למרות פיגור 2:0 מוקדם, קלאב ברוז’, סגנית אלופת בלגיה שניצחה 0:1 את זלצבורג במשחק הראשון, הצליחה לבצע קאמבק ענק בדרך ל-2:3 ו-2:4 בסיכום. גם ריינג’רס 1:2 ו-2:4 בסיכום על ויקטוריה פלזן), פנרבחצ’ה של ז’וזה מוריניו, שאחרי הפסד 2:1 במשחק הראשון בהולנד השלימה מהפך מול פיינורד עם 2:5 ענק ו-4:6 בסיכום ובנפיקה, שהשלימה ניצחון כפול של 0:2 ו-0:4 בסיכום על ניס הצרפתית, עלו. כל הקבוצות הבטיחו את מקומן לכל הפחות בליגה האירופית.

מפגשי הפלייאוף – מסלול האלופות

פ.צ באזל (שווייץ) – פ.צ קופנהאגן (דנמרק)

בודו גלימט (נורבגיה) – שטורם גראץ (אוסטריה)

פרנצווארוש (הונגריה) – קרבאח (אזרבייג’ן)

קייראט (קזחסטן) – סלטיק (סקוטלנד)

הכוכב האדום בלגרד (סרביה) – פאפוס (קפריסין)

מסלול הלא אלופות

ריינג’רס (סקוטלנד) – קלאב ברוז’ (בלגיה)

פנרבחצ’ה (טורקיה) – בנפיקה (פורטוגל)