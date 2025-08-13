יום שבת, 16.08.2025 שעה 13:55
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

הושלמה תמונת מפגשי פלייאוף מוק' הצ'מפיונס

פנרבחצ'ה ומוריניו בקרב ענק מול בנפיקה, קניקובסקי ופרנצווארוש מול קרבאח וגלזר וארד אנדרדוג עם קייראט מול סלטיק: כל מפגשים פלייאוף המוקדמות

|
טאליסקה וריצ'ארד ריוס (IMAGO)
טאליסקה וריצ'ארד ריוס (IMAGO)

נציגה ישראלית אמנם לא תהיה גם הפעם, אך הערב (שלישי) הושלמה באופן סופי תמונת משחקי שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות, בו נקבל מספר מפגשים מרתקים וגם שלושה כדורגלנים ישראלים שינסו להעפיל למפעל הבכיר ביבשת. 

ממסלול האלופות, קרבאח הייתה הראשונה להעפיל כשלאחר הניצחון של 0:1 במשחק החוץ מול שקנדיה המקדונית, הביסה את יריבתה 1:5, השלימה 1:6 בסיכום והעפילה. אליה הצטרפה גם פ.צ קופנהאגן, אלופת דנמרק, שאחרי 0:0 במשחק הראשון, סיפקה תצוגת כדורגל מהפנטת ב-0:5 על מאלמו השבדית בדרבי הסקנדינבית והעפילה גם היא, כמו גם הכוכב האדום בלגרד עם עומרי גלזר על הספסל, שעם 1:1 עם לך פוזנן, השלימה 1:5 בסיכום.

פאפוס הקפריסאית, שהדיחה את מכבי תל אביב בסיבוב הקודם, עשתה זאת גם מול דינמו קייב עם ניצחון כפול 0:1 ו-0:2 בדרך ל-0:3 בסיכום, כשגם פרנצווארוש וגבי קניקובסקי עשו את העבודה ועלו לאחר 0:3 על לודוגורץ של עידן נחמיאס. שני ישראלים נוספים שישחקו בשלב הפלייאוף הם עופרי ארד ודן גלזר, שעלו עם קייראט לאחר ניצחון בפנדלים על סלובן ברטיסלבה אחרי 1:1 בסיכום שני המפגשים. 

בורג מאטיסון מפ.צ קופנהאגן חוגג (IMAGO)בורג מאטיסון מפ.צ קופנהאגן חוגג (IMAGO)

במסלול הקבוצות הלא אלופות, קיבלנו דרמות גדולות ומבול של שערים. למרות פיגור 2:0 מוקדם, קלאב ברוז’, סגנית אלופת בלגיה שניצחה 0:1 את זלצבורג במשחק הראשון, הצליחה לבצע קאמבק ענק בדרך ל-2:3 ו-2:4 בסיכום. גם ריינג’רס 1:2 ו-2:4 בסיכום על ויקטוריה פלזן), פנרבחצ’ה של ז’וזה מוריניו, שאחרי הפסד 2:1 במשחק הראשון בהולנד השלימה מהפך מול פיינורד עם 2:5 ענק ו-4:6 בסיכום ובנפיקה, שהשלימה ניצחון כפול של 0:2 ו-0:4 בסיכום על ניס הצרפתית, עלו. כל הקבוצות הבטיחו את מקומן לכל הפחות בליגה האירופית. 

מפגשי הפלייאוף – מסלול האלופות

פ.צ באזל (שווייץ) – פ.צ קופנהאגן (דנמרק)

בודו גלימט (נורבגיה) – שטורם גראץ (אוסטריה)

פרנצווארוש (הונגריה) – קרבאח (אזרבייג’ן)

קייראט (קזחסטן) – סלטיק (סקוטלנד)

הכוכב האדום בלגרד (סרביה) – פאפוס (קפריסין)

מסלול הלא אלופות

ריינג’רס (סקוטלנד) – קלאב ברוז’ (בלגיה)

פנרבחצ’ה (טורקיה) – בנפיקה (פורטוגל)

שחקני קלאב ברוזשחקני קלאב ברוז' בטירוף (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */