בזכות פאפוס: קפריסין עקפה את ישראל בדירוג

לאורך שנים, הכדורגל הקפריסאי שימש עבור הכדורגל הישראלי כנקודה להיאחז בה, בכל הקשור לרמת הכדורגל. הכדורגל מהאי השכן לרוב זכה ללעג בקרב חובבי הכדורגל הישראלי, אך כעת, נרשמת מגמה שמצביעה על שינוי.

אחרי שהדיחה את מכבי תל אביב בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, אלופת קפריסין, פאפוס, עשתה זאת גם מול דינמו קייב, אלופת אוקראינה, אותה ניצחה 0:2 ו-0:3 בסיכום שני המשחקים, בדרך לשלב הפלייאוף.

הניצחון של פאפוס הקפיץ את קפריסין למקום ה-19 בדירוג הליגות של אופ”א, מעל ישראל, שמשלמת על הקיץ החלש עד כה של הקבוצות שלנו, ויורדת למקום ה-20. הניצחון של פאפוס הוסיף לקפריסין 0.250 נקודות, מה ששם אותם עם 26.622 נקודות דירוג, מעל ישראל שעם 26.500.

זה כמובן עוד יכול להשתנות, בהתאם לתוצאות שישיגו מכבי תל אביב בליגה האירופית ומכבי חיפה ובית”ר ירושלים בקונפרנס, אך נכון לעכשיו, עושה רושם שהתנופה דווקא עם הקפריסאים. חשוב לציין שמשמעות הדירוג היא השפעה על השלבים שבהם יתחילו הקבוצות בשלבי המוקדמות.

מלבד פאפוס שבליגת האלופות, א.א.ק לרנקה בדרך הבטוחה לפלייאוף מוקדמות הליגה האירופית אחרי 1:4 על לגיה ורשה במשחק הראשון, בעוד שאומוניה ניקוסיה (0:4 על אראז) ככל הנראה תהיה בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, כאשר גם אריס סלוניקי, שסיימה ב-2:2 עם א.א.ק אתונה, שהדיחה את הפועל באר שבע, חזק בתמונת ההעפלה לשלב הבא, מה שמשאיר סיכוי, לפחות נכון לעכשיו, לארבע נציגות קפריסאיות בשלושה מפעלים שונים.