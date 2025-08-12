יום שלישי, 12.08.2025 שעה 22:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

אם תעבור את חאמרון: מכבי ת"א מול דינמו קייב

עכשיו זה סופי: פאפוס השלימה ניצחון כפול על אלופת אוקראינה עם 0:2 ו-0:3 בסיכום והעפילה לפלייאוף מוק' הצ'מפיונס, האוקראינים בפלייאוף האירופית

|
שחקני דינמו קייב (IMAGO)
שחקני דינמו קייב (IMAGO)

מכבי תל אביב עדיין צריכה להשלים את המשימה שלה ולעבור את חאמרון ספרטנס המלטזית אחרי 1:2 במשחק הראשון במלטה, אך הערב (שלישי), היא כבר גילתה שדינמו קייב תהיה היריבה הבאה שלה, אם וכאשר תצליח לעבור את אלופת מלטה ולהפעיל לשלב הפלייאוף של הליגה האירופית. 

רבים ראו בדינמו קייב פייבוריטית ברורה מול פאפוס, שלא הרשימה יתר על המידה בצמד המשחקים מול מכבי ת”א בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, אלא שאלופת קפריסין עשתה זאת שוב ודילגה מעל אלופת אוקראינה בצורה מרשימה, עם ניצחון כפול – 0:2 הערב, ו-0:3 בסיכום שני המפגשים. 

הקפריסאים פתחו בסערה את ההתמודדות וכבר אחרי שתי דקות היה זה מיסלאב אורסיץ’ הקרואטי שהעלה אותם ליתרון, כאשר בדקה ה-55 ז’ואאו קוריירה הכפיל וסגר למעשה את הסיפור. אגב, בשלב הפלייאוף, פאפוס צפויה לפגוש את הכוכב האדום בלגרד, שמחזיקה ביתרון 1:3 על לך פוזנן הפולנית מהמשחק הראשון. 

