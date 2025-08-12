הצהרת כוונות: שלומי אזולאי חתם בכפר שלם

הפועל כפר שלם מכוונת גבוה והערב (שלישי) אפשר להבין עד כמה: ל-ONE נודע לראשונה כי במועדון החתימו את החלוץ שלומי אזולאי, שיירד אחרי שנים ארוכות לליגה הלאומית.

אזולאי בן ה-35 סיים את חוזהו במ.ס אשדוד, כאשר בעברו זכה באליפויות עם מכבי חיפה ועירוני קריית שמונה ואף רשם קדנציה במדי אסטרה ג’ורג’יו הרומנית.

החלוץ הוותיק שיחק במהלך הקריירה גם במכבי בני ריינה, הפועל תל אביב, בית”ר ירושלים, בני סכנין, הפועל כפר סבא ועירוני טבריה, וכעת מגיע למועדון נוסף, במטרה לעלות לליגת העל.

למעשה, אזולאי חוזר לליגה הלאומית לראשונה מאז עונת 2010, אז נרכש על ידי מכבי חיפה מהפועל כפר סבא. יש לציין שהמגעים בין הצדדים כבר פוצצו בשבוע שעבר, אך היום כאמור הגיע המפנה.

שלומי אזולאי (עמרי שטיין)

בנושא אחר, המגן עומר שירזי חתם במכבי פתח תקווה. שירזי היה מתגליות העונה שעברה בהפועל כפר שלם, במדיה שיחק בשתי העונות האחרונות ומאחד כוחות עם המאמן נועם שוהם. במלאבסים חיפשו גיבוי לעמדה לצידו של גיא דזנט.