כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"קיום ברצלונה - ויאריאל במיאמי לא ספורטיבי"

ריאל מדריד במתקפה נגד שתי הקבוצות וההתאחדות הספרדית: "אם ההצעה תצא לפועל, ההשלכות יהיו חמורות". הבלאנקוס פנו לאופ"א ולפיפ"א כדי לבטל זאת

|
פלורנטינו פרס (רויטרס)
פלורנטינו פרס (רויטרס)

אתמול (שני) פורסם כאן ב-ONE על כך שההתאחדות הספרדית אישרה את קיום משחק הליגה במסגרת המחזור ה-17 בין ברצלונה לוויאריאל על אדמת מיאמי, אך נראה שעוד לפני שהדבר יעבור לאישור אופ”א, ישנה מתנגדת למהלך – והיא לא אחרת מריאל מדריד.

הבלאנקוס הוציאו היום הודעה רשמית ובה נכתב: “ריאל מדריד מבקשת להביע את דחייתה הנחרצת להצעה לשחק מחוץ לספרד את המשחק במסגרת המחזור ה-17 של לה ליגה בין ויאריאל לברצלונה. הצעד, המקודם ללא התראה מוקדמת או התייעצות עם המועדונים המשתתפים באותה הליגה, מפר את העיקרון המהותי של הדדיות טריטוריאלית המסדיר תחרויות ליגה בשני סיבובים (משחק אחד בבית והשני אצל הקבוצה היריבה), משנה את המאזן התחרותי ומעניק יתרון ספורטיבי מופרז למועדונים המבקשים.

“יושרה של התחרות מחייבת שכל המשחקים יתקיימו באותם תנאים עבור כל הקבוצות. שינוי חד צדדי של משטר זה שובר את השוויון בין המתמודדים, פוגע בלגיטימיות של התוצאות וקובע תקדים פסול הפותח את הדלת לחריגים המבוססים על אינטרסים שאינם ספורטיביים, עם השפעה ברורה על היושרה הספורטיבית והסיכון לזיוף התחרות. אם ההצעה הזו תצא לפועל, ההשלכות שלה יהיו כל כך חמורות שמשמעותן תהיה לפני ואחרי עבור עולם הכדורגל.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

“כל שינוי מסוג זה חייב, בכל מקרה, לקבל הסכמה מפורשת ופה אחד של כל המועדונים המשתתפים בתחרות, בנוסף לכיבוד קפדני של הכללים הלאומיים והבינלאומיים המסדירים את ארגון התחרויות הרשמיות. כדי להגן על עיקרון זה, ריאל מדריד כבר ביצעה שלוש פעולות ספציפיות:

“ביקשה מפיפ"א, כערבה לחוקי הכדורגל הבינלאומיים, שלא לאשר את קיום המשחק ללא הסכמה מראש של כל המועדונים המשתתפים בתחרות. ביקשה מאופ"א, כערבה לשלמות התחרויות האירופיות ולקוהרנטיות הרגולטורית עם פיפ"א, להאיץ ב-RFEF למשוך או לדחות את הבקשה, תוך אישור מחדש של הקריטריון שנקבע ב-2018 המונע ממשחקים רשמיים של תחרויות מקומיות לשחק מחוץ לטריטוריה הלאומית, למעט בנסיבות חריגות מוצדקות כדין, שאינם מסכימים כאן. לבקש מהמועצה העליונה לספורט לא להעניק את האישור המנהלי הדרוש ללא הסכמה פה אחד כאמור.

“ריאל מדריד מאשרת מחדש את מחויבותה לכבד את הכללים הלאומיים והבינלאומיים המבטיחים הוגנות ותפקוד תקין של תחרויות רשמיות, ותגן על עמידתם בפני כל הגופים המוסמכים”.

