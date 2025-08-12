לא מרימה ידיים: רמה"ש פנתה לביהמ"ש העליון

עירוני רמת השרון לא מרימה ידיים: לאחר שהערעור שלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב נדחה בשבוע שעבר, ל-ONE נודע לראשונה כי הקבוצה ממורשה הגישה הבוקר (שלישי) פנייה לבית המשפט העליון בירושלים, על מנת שיהפוך את ההחלטה. ברמת השרון זוכרים היטב שבשנים האחרונות מספר קבוצות אשר פנו לבית המשפט המחוזי הצליחו להפוך את ההחלטה, כמו במקרה איכסאל לפני מספר עונות, ואף החליפו עורך דין שייצג אותם בתיק.

בכל אופן, במועדון יחכו לקביעת הדיון וטוענים שיש להם את הערבויות הדרושות על מנת לעבור בבקרה ותוך כדי גם לא אהבו את ההתנהלות באותו יום בו הורדו ליגה בהתאחדות לאחר שניתנו להם מספר שעות על ידי הבקרה. לטענתם, יו"ר הבקרה התקציבית סיגלית סייג, לא באמת ישבה איתם.

אחד הבעלים, מאיר הדדי, מסר ל-ONE: "נגרם לנו עוול. אנחנו רוצים שיהיה צדק. בית הדין בהתאחדות לכדורגל קבע באותו דיון שעלינו לשבת עם סיגלית סייג במשך ארבע שעות, אבל זה לא מה שקרה בפועל ולא באשמתנו. הצעתי לסיגלית להגיע באותו היום למשרד שלה לירושלים ביחד עם ההנהלה ועוד שני אנשי עסקים שתמכו בקבוצה ונעניתי בשלילה. היא טענה שאין לה זמן ויש לה עוד דברים לעשות".

"ישבנו בחדר בהתאחדות במשך פחות משעה ושם הסתיים דו השיח בינינו. ניסינו ליצור איתה קשר באמצעות למעלה מ-20 שיחות טלפוניות והכול מתועד. לא קיבלנו תגובה. לא לכך התכוון שופט בית הדין כשאמר שעלינו לקיים עמה מרתון של שיחות עד הערב בניסיון להעביר את התקציב בבקרה. רק בשעה 19:03, אחרי הדד ליין, היא ענתה לנו וחזרה לליאור סילוק. היא טענה שלא היה לה זמן ושרק כעת היא עוברת על המסמכים. בפועל, לאחר שעה וחצי ממועד השיחה איתה, הודיעו לנו באופן חד צדדי כי הורדנו לליגה השלישית לאחר שלא עמדנו בדרישת השופט. אני שואל? איך אפשר לעמוד בדרישת השופט אם לא קיבלנו מענה?".