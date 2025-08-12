יום שלישי, 02.09.2025 שעה 15:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
00-00מכבי חולון1
00-00אסא ת"א2
00-00הפועל בנות קטמון3
00-00מ.כ. רמת השרון4
00-00מ.ס. קרית גת5
00-00מכבי כשרונות חדרה6
00-00הפועל רעננה7
00-00מכבי פנתרות אשדוד8

שוערת רמה"ש רנאטה סנטנה התגוררה באצטדיון

חשיפת התוכנית "שיחת היום": מי שנבחרה לשוערת העונה בליגת הנשים (41) מתגוררת בחודש האחרון באצטדיון של קבוצתה. ל-ONE אמרה: "אמרו לי שאין דירות"

|
רנאטה סנטנה (רועי כפיר)
רנאטה סנטנה (רועי כפיר)

רנאטה סנטנה, שוערת מ.כ רמת השרון מליגת העל לנשים בכדורגל, שאף נבחרה בסיום העונה לשוער העונה בליגה בגיל 41 אחרי שספגה הכי מעט שערים בעונתה השלישית בקבוצה, התגוררה באצטדיון של רמת השרון, כך אנחנו חושפים לראשונה בתוכנית “שיחת היום”. מדובר על פרק זמן של חודש לאחר סיום העונה.

השוערת שנעצרה לא מזמן לאחר שרצו לגרש אותה מהארץ כשלא הייתה לה אשרה חוקית התגוררה לאחרונה באצטדיון של קבוצתה. מחר בערב היא אמורה להגיע לארץ לקראת העונה החדשה.

היא אמרה ל-ONE בתגובה: “איך זה לגור באצטדיון? זה לא נורא, זה היה בסדר, אין בעיה. אמרו לי שאין דירות אז גרתי באצטדיון. זה היה בהסכמתי ולא הייתה לי שום בעיה. איפה אגור עכשיו כשאגיע לארץ? אני צופה הפעם שזה יהיה בבית, בדירה”.

כזכור, לפני מספר חודשים שהתה השוערת מעל 60 שעות במעצר ושוחררה בערבות כש-30 אלף שקלים.

