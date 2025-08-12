עמית גלזר חתם בהפועל פתח תקווה

הפועל פתח תקווה מתחזקת. הקבוצה החתימה היום (שלישי) את עמית גלזר. הבלם הושאל ממכבי תל אביב לאחר שגם בעונה שעברה שיחק בהשאלה מהצהובים, במדי הפועל ירושלים.

עמית גלזר הוא השחקן השלישי שמגיע הקיץ ממכבי תל אביב להפועל פתח תקווה, אחרי המגן השמאלי שחר רוזן והקשר נדב נידם. שתי הקבוצות צפויות להיפגש במחזור הפתיחה, אלא אם הוא יידחה לבקשת האלופה.

עוד קודם לכן, המלאבסים בדקו את אופציית צירופו של שחקן ההגנה טל ארצ'ל, ששייך להפועל תל אביב ושיחק בעונה שעברה בהשאלה בהפועל כפר סבא, אך האדומים לא מיהרו לשחררו.