יום שלישי, 12.08.2025 שעה 13:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

רשמית: אור ישראלוב עבר לאשטוריל הפורטוגלית

הבלם (20) המוכשר של הפועל ת"א עזב את הסגל של אליניב ברדה עובר לראשונה לחו"ל ולקבוצה שנייה בקריירה. הושאל עם אופציה, ירוויח 160 אלף אירו נטו

|
אור ישראלוב (רדאד ג'בארה)
אור ישראלוב (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב בונה סגל מעניין מאוד לקראת עונת החזרה שלה לליגת העל, ובינתיים מבלי שהוא סגור זה הספיק כדי לסיים במקום הראשון בבית בגביע הטוטו ולעלות לחצי הגמר. רגע לפני שהבלם הברזילאי צ’יקו מצטרף לסגל של אליניב ברדה, בינתיים בלם אחר עוזב, כשהאדומים הודיעו על העברתו של אור ישראלוב.

הכישרון עובר לאשטוריל, קבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל וירוויח 160 אלף אירו נטו. עבור ישראלוב זה יעד ראשון מעבר לים, והוא הופך להיות ליגיונר אחרי שחתם באמצעות סוכנו עידן בן אבו. המעבר של הבלם בן ה-20 הוא במסגרת השאלה, כאשר לקבוצה הפורטוגלית תהיה אופציית רכישה על השחקן מהפועל תל אביב בסיום העונה הקרובה.

יותר מכך שזו קבוצתו הראשונה של ישראלוב מעבר לים, זו הקבוצה הראשונה שלו שהיא לא הפועל תל אביב. הבלם גדל במחלקת הנוער של האדומים, ופרח בגדול בקמפיין עם אופיר חיים. יש לישראלוב בסך הכל 44 הופעות במדים האדומים של הפועל תל אביב, והוא הספיק בהופעות הללו לכבוש שער אחד, בליגת העל בעונת 2022/23.

אור ישראלוב ועידן בן אבו (פרטי)אור ישראלוב ועידן בן אבו (פרטי)

סוכנו עידן בן אבו אמר: “ההחתמה של אור ישראלוב היא יוקרתית ומרגשת. אחרי עונה בה מיעט לשחק בליגה השנייה בישראל, אור יוצא בהשאלה לאשטוריל מהליגה הראשונה בפורטוגל. ברצוני להודות, בשמי ובשם אור להפועל תל אביב על שאישרו את המהלך, זה בהחלט לא מובן מאליו. בקיץ שבו ארבעה מיוצגי הסוכנות הופכים לליגיונרים (רועי בן שמעון באלבניה, בר לין באוקראינה, גבי קניקובסקי בפרנצווארוש ואור ישראלוב בפורטוגל), אנחנו ממשיכים במשימות בינלאומיות נוספות”.

בן שהר מדבר על התקופה בהפועל והעתיד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */