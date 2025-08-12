נשאר בליגה א': אחמד מצרי חתם במ.ס טירה

החתמה מעניינת במ.ס טירה. במועדון החליטו לקבל לידיהם את אחמד מצרי (23), חלוץ מכבי עירוני אשדוד ומכבי יבנה בעונה החולפת. השחקן יהיה חלק מהסגל של גל ברשאן, שחתם לאחרונה במועדון. מצרי חתם בנוכחותו של יו"ר המועדון, עבד תיתי, לצד חברי הנהלה נוספים, כבר אתמול באמצע הלילה, כמקובל במעמדי החתימות במ.ס טירה.

באמצע העונה החולפת, ביום בהיר אחד, במכבי עירוני אשדוד ויתרו על החלוץ שלהם, לו היו תשעה שערי ליגה, שהיוו 37.5% מכלל שערי הקבוצה. מצרי עזב הקבוצה לאחר 22 מחזורים בליגה א' דרום, כשבמסגרת המחזור האחרון, קבוצתו מכבי עירוני אשדוד יצאה להר חומה, שם פגשה את מ.כ. ירושלים וניצחה בתוצאה 0:4. מצרי רשם אז כ-25 דקות כמחליף.

לאחר 19 משחקים במכבי עירוני אשדוד, אחמד מצרי עזב למכבי יבנה, שם הבקיע צמד שערים ב-11 משחקים לו ניתנו הזדמנויות תחת הדרכתו של שרון אביטן. בעברו, היה לשחקן מכבי שעריים ואדומים אשדוד, מלבד הופעותיו במכבי עירוני אשדוד ובמכבי יבנה. גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב ואף היה חריג גיל במועדון, אך לצערו לא ראה דקות משחק בבוגרת.

מ.ס טירה תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של גל ברשאן את מכבי אתא ביאליק, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, מ.ס טירה תארח בביתה את העולה החדשה, מכבי נווה שאנן אלדד.