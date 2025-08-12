אביב אבוקסיס וריצ'י קאני חתמו בהפועל אזור

הפועל אזור מצרפת לשורותיה צמד בוגרי מחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב. הקבוצה מליגה א’ דרום, אותה יאמן גם העונה גולן שאול, צירפה לשורותיה את אביב אבוקסיס, הקשר בן ה-19 שסיים גיל נוער וכך גם את ריצ’י קאני, המגן הימני בן ה-20, ששיחק בעונה החולפת בבוגרים של בית”ר נורדיה ירושלים. אבוקסיס חתם באמצעות נציגו, גיא וייס.

אביב אבוקסיס היה שייך למחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב ובעונה החולפת ירד מליגת העל לנוער, לאחר מספר מחזורים לליגה הלאומית לנוער, כשחבר להפועל רמת גן. הוא גדל תחת הדרכתו של סהר מזרחי, שחקן העבר של בני יהודה ת”א. הפועל אזור תהיה לקבוצת הבוגרים הראשונה שלו, במטרה להשתפשף ולקבל דקות משחק משמעותיות שיובילו אותו למקום גבוה יותר.

בדומה לאביב, גם ריצ’י קאני (או בשמו המלא אייבי ריצ’י קאנגני סוקפה), עבר דרך סהר מזרחי מהשכונה. בעונה החולפת חבר לקבוצת הבוגרים הראשונה שלו בקריירה והתכבד ב-11 הופעות בבית”ר נורדיה ירושלים תחת הדרכתו של אלירן ממן. מחלקת הנוער של בני יהודה ת”א הייתה בעבורו לבית במשך שש עונות, לא רצופות, הרי שבאמצע נחת גם בנערים א’ של הפועל פתח תקווה.

אנשי הפועל אזור יחד עם ריצ'י קאני (הפועל אזור)

הפועל אזור תפתח את עונת 2025/26 ב-29.08, זאת במסגרת סיבוב ה’ בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של גולן שאול את מ.ס דימונה, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05.09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א’ דרום, הפועל אזור תצא למשחק חוץ בחולון, שם תפגוש את מ.כ ירמיהו חולון.