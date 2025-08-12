יום שלישי, 12.08.2025 שעה 10:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים במו"מ עם הבלם תומאש ריביירו

הירושלמים עשויים לסגור עם השחקן: "אנחנו בשיחות, ישנם פערים על אורך החוזה, עושים מאמצים". וגם: דרישת השכר שלו ומצבם של שועה ומיכה לקראת ריגה

|
תומאש ריביירו (IMAGO)
תומאש ריביירו (IMAGO)

בבית”ר ירושלים מתכוננים לגומלין מול ריגה הלטבית במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. ירדן שועה הצליח להתאמן היום (שלישי), אך לא בצורה מלאה, כשהוא שומר על עצמו בכדי לא להחמיר את הפציעה ממנה הוא סובל ברגל. גם דור מיכה עלה לדשא לאימון הבוקר ובעיקר התאמן עם הפיזיותרפיסט של הקבוצה בצידי המגרש, כשבקבוצה יעשו את כל המאמצים כדי שהשניים יוכלו לשחק בחמישי.

במקביל, בית"ר מנהלת מו"מ עם הבלם הפורטוגלי תומאש ריביירו, ששיחק בעונה החולפת בליגה הפורטוגלית הראשונה. בבירה הגדירו את הסטטוס עם הבלמים: "אנחנו בשיחות איתו, ישנם פערים, עושים מאמצים לסגור". הפערים הם על אורך החוזה כשהשחקן דורש חוזה לשנתיים עם שכר של 350 אלף אירו, בעוד הירושלמים מעוניינים בחוזה לעונה אחת עם אופציה.

השיחות עם הבלם ימשיכו גם בימים הקרובים בניסיון לקדם את הצטרפותו לבית"ר, לריביירו הצעות נוספות, אחת מהן מקבוצה ברומניה, אך בבית"ר מאמינים כי יצליחו לגשר על הפערים והוא יחתום בירושלים.

תומאש ריביירו (IMAGO)תומאש ריביירו (IMAGO)

היום אחרי הצהריים בית"ר תמריא לבוקרשט, ומחר תקיים את האימון המסכם לקראת המפגש מול ריגה. עומר אצילי יחזור להרכב הפותח, גם סילבה קאני ייכלל בסגל הקבוצה. כזכור, השניים לא היו בסגל הקבוצה למשחק הראשון מול ריגה.

