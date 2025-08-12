90 דקות לקניקובסקי, פרנצווארוש עלתה לפלייאוף

מתקרב לליגת האלופות. גבי קניקובסקי ופרנצווארוש פגשו הערב (שלישי) את לודוגורץ של עידן נחמיאס, במסגרת גומלין הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות. ההונגרים ניצחו 0:3, ואחרי 0:0 במשחק הראשון השלימו עלייה לשלב הפלייאוף שם מחכה להם קרבאח האזרית.

הקשר הישראלי פתח בהרכב והשלים 90 דקות במדי הקבוצה של רובי קין, שעלתה ליתרון בדקה ה-38 משער של ברנבס וארגה. בחצי השני וארגה השלים צמד נהדר ובדקה ה-86 גבור סאלי הוסיף את השלישי וקבע את תוצאת הסיום.

הקשר הישראלי כמעט רשם שער, כשבדקה ה-65 שלח בעיטה טובה מרחוק, אך נעצר רק במשקוף. כאמור, קניקובסקי וחבריו יפגשו בשלב הבא את קרבאח ויקוו להשלים את המשימה ולעלות למפעל הנחשק.

מנגד, אלופת בולגריה תסתפק בפלייאוף הליגה האירופית, שם תפגוש את שקנדיה טטובו ממקודניה. נחמיאס, שהצטרף לבולגרים לא מזמן, לא שיחק הערב ויקווה להשתלב במשחק הבא.

מחצית ראשונה:

דקה 6 – כדור חופשי שעלה לרחבה הגיע לראשו של צ’וצ’ב, שמקרוב נגח פנימה, אך הדגל הורם והשער נפסל.

דקה 10 – הגבהה לרחבה הגיעה אל קאיו שנגח חלש לידיים של דיבוש.

דקה 20 – כדור ארוך נשלח אל מקרקיס שהשתלט נהדר, ביצע מהלך אישי יפה, חדר לרחבה ובעט כדור חזק למסגרת, אך נבלם והכדור יצא לקרן.

דקה 27 – הבולגרים כמעט עלו הלוח, כשהגבהה לרחבה הגיעה לראשו של צ’וצ’ב שנגח חזק לפינה, דיבוש שוב הגיב נהדר ומנע שער.

דקה 30 – מקרקיס ביצע מהלך טוב ושוב חדר לרחבה בחופשיות, אך הבעיטה שלו נבלמה והלכה לקרן.

דקה 45+2: אוטבוס בעט כדור חופשי מכ-20 מטרים, אך פספס את המסגרת.

דקה 38, שער! פרנצווראוש עלתה ל-0:1: אוטבוס הקפיץ כדור מדויק לראשו של וארגה שמקרוב נגח ישר לפינה ולרשת.

מחצית שנייה:

דקה 52 – התקפה נהדרת של ההונגרים הסתיימה אצל מקרקיס שמחמישה מטרים ולבד לגמרי מול השער בעט החוצה.

דקה 55 – ג’וספ הסתנן מאחורי ההגנה של לודוגרוץ ודהר אל עבר השער, אך בעט חלש לידיים של בונמאן.

דקה 65 – גבי קניקובסקי שלח בעיטה מרחוק, אך נעצר במשקוף.

דקה 66 - תות’ ניסה לבעוט לשער מכדור נייח, אך פספס את המסגרת.

דקה 70 – נדיאלקוב שלח בעיטה חזקה מרחוק, דיבוש היה במקום והדף לקרן.

דקה 78, שער! פרנצווראוש עלתה ל-0:2: גרובר פרץ נהדר, נכנס טוב לרחבה והוציא רוחב יפה לארגה שבנגיעה גלגל את הכדור לרשת והשלים צמד.

דקה 86, שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:3: תות’ הגביה כדור קרן שהגיע לראשו של סאליי שנגח מקרוב את השלישי. ההונגרים בדרך לשלב הבא.

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוש, טון רמאקרס, סטפן גרטנמאן, גבור סאלי, קבריילס מקרקיס, קאלום אודובדה, בנסה אוטבוס, אלכס תות’, גבי קניקובסקי, לני ג’וספ, ברנבס וארגה.

הרכב לודוגורץ: הנדריק בונמאן, אוליבייה ורדון, אדווין קוטולוס, סון, אנטון נדיאלקוב, דיורוי דואטרה, פילפ קלוק, איביילו צ’וצ’ב, אריק מרכוס, קאיו וידאל, איבס אריק ביל.