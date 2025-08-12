אחרי שהרשים נגד הפועל: קימבידי חתם באשדוד

במ.ס. אשדוד מצאו את החיזוק לקישור. קארים קימבידי, קשר קונגולזי בן 23, חתם על חוזה בקבוצה. ההחלטה לצרפו התקבלה לאחר ההופעה הטובה שלו בשבת נגד בבלומפילד, במחזור הסיום של שלב הבתים בגביע הטוטו מול הפועל תל אביב, בו שותף על תקן נבחן זר.

קימבידי כאמור מגיע לישראל מדרום אפריקה, שם שיחק באורלנדו פיירטס, ובעבר השתייך לנבחרות הצעירות של קונגו. באשדוד בטוחים שהוא יביא לקישור הרבה פיזיות ויצירתיות, כפי שהראה בצורה מרשימה במוצאי שבת.

מבחינת אשדוד, מדובר בהשאלה לעונה הקרובה עם אופציית רכישה בסיומה. בנוסף, קימבידי כבר סגר את תנאיו לשלוש השנים שלאחר מכן, במקרה שאשדוד תבחר לרכוש אותו.

חיים סילבס. קיבל חיזוק למרכז המגרש (ראובן שוורץ)

בעיר הנמל מאמינים כי קימבידי ישתלב במהרה ויהפוך לאחד השחקנים המרכזיים בסגל של חיים סילבס. באשדוד ממשיכים לחפש חיזוקים לקבוצה ואחת המטרות כעת היא לצרף חלוץ במקום ז'אן פלורן באטום הקמרוני שביטל חד צדדית את הסיכום בקבוצה ולא יגיע נכון לרגע זה.