יום שלישי, 12.08.2025 שעה 12:48
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

איסאק מתעקש לא לשחק בניוקאסל גם אם יישאר

דרמה גדולה: ב'אתלטיק' מדווחים שהחלוץ לא רוצה להשתלב יותר בקבוצתו ומבחינתו הוא סיים את דרכו במועדון, גם אם המגפייז יתעקשו לא למכור אותו בחלון

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

אלכסנדר איסאק נחוש שלא ללבוש שוב את מדי ניוקאסל, גם אם חלון ההעברות ייסגר והוא יישאר במועדון, כך דווח ב’אתלטיק’. החלוץ השבדי בן ה-25 רואה את פרק הקריירה שלו בסט. ג'יימס פארק כסגור, ואין לו כל רצון להשתלב מחדש בסגל של אדי האו.

הדיווח טוען כי איסאק כבר קיבל את ההחלטה הזו בעונה שעברה, לאחר שבקיץ נאמר לו שלא יוצע לו חוזה חדש בשלב זה, בשל מגבלות הפייר פליי הפיננסי, אף על פי שחוזהו הנוכחי נמשך עד 2028. לדבריו, היה ברור מבחינתו שזו תהיה עונתו האחרונה במועדון. בניוקאסל יש מי שמכחישים שהשחקן הצהיר זאת במפורש, וטוענים כי הוא התכוון לדון בעתידו ובחוזה חדש רק לאחר סיום עונת 2024/25.

איסאק תרם משמעותית להצלחת הקבוצה בעונה החולפת, כולל זכייה בגביע הליגה האנגלי והעפלה לליגת האלופות. כשבועיים לפני סיום העונה, הוא הודיע לאדי האו על רצונו לעזוב, וחזר על כך בשיחה נוספת עם המאמן לפני שטס לשבדיה לאחר ההפסד במחזור הסיום לאברטון.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

החלוץ לא שותף כלל במשחקי ההכנה הקיץ, על רקע ההתעניינות המתמשכת של ליברפול, שהגישה בתחילת אוגוסט הצעה בגובה 110 מיליון ליש”ט, שנדחתה. על פי ההערכות, עמדת ניוקאסל עשויה להשתנות אם תגיע הצעה הקרובה יותר ל-150 מיליון ליש”ט, ובמקביל תימצא מחליף ראוי בשוק ההעברות.

הדיווח מוסיף כי ליברפול נותרה ממוקדת בהבאתו של איסאק, ואילו השחקן עצמו ממקד את מאמציו ומחשבותיו במעבר לאנפילד. במשחק הליגה הקרוב מול אסטון וילה, הציפייה היא שאיסאק כלל לא ייכלל בסגל, בעוד עתידו נותר פתוח, אך מבחינתו, הדרך חזרה לניוקאסל כבר איננה קיימת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */