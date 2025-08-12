יום שלישי, 12.08.2025 שעה 10:58
ניקו פאס: אי אפשר לדעת אם אחזור לריאל מדריד

שחקנה הארגנטינאי של קומו התייחס בראיון לנבחרתו ("מקווה שאוכל להיות חלק מהסגל למונדיאל"), לא שלל חזרה לבלאנקוס וההתרגשות מהאפשרות לשחק עם מסי

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

עונת 2025/26 תכף מתחילה, והקבוצה הצנועה מהסרייה א’ כבר מתכוננת לקראת המשחקים בליגה הבכירה באיטליה. בתוך כך, שחקנה של קומו שנרכש מריאל מדריד, ניקו פאס, התראיין למאנוג׳ דסוואני וסיפק כמה הצהרות מעניינות לגבי עתידו. 

פאס דיבר על כך שבשביל לשחק בנבחרת ארגנטינה, עליו להוכיח את עצמו: “החלום שלי הוא לשחק במונדיאל בשנה הבאה, אך כדי להשיג זאת, אני צריך להצליח ולהתייחס לשנה הזאת כאל משהו חשוב מאוד. אני מקווה שאוכל להיות חלק מהנבחרת הלאומית”.

הקשר ההתקפי, שניתנה לו האפשרות לבחור בין נבחרת ספרד לנבחרת ארגנטינה, הוסיף כי הוא “מרוצה מאוד” מההחלטה שלקח, וכי לשחק לצד כוכב כמו ליאו מסי, זאת תהיה הגשמת חלום מבחינתו. 

ניקו פאס חוגג (IMAGO)ניקו פאס חוגג (IMAGO)

פאס משך את תשומת ליבן של קבוצות אירופאיות רבות. הוא עזב את ריאל מדריד בקיץ האחרון וחתם בפרויקט החדש של קומו, אך לא פסל את חזרתו לבלאנקוס: “אף פעם אי אפשר לדעת אם אחזור למדריד”.

ניקו פאס מול ברצלונה (IMAGO)ניקו פאס מול ברצלונה (IMAGO)

בעונת 2024/25, הארגנטינאי הצעיר כשהוא רק בן 20, הרשים בעונתו הראשונה בסרייה א’: ב-35 הופעות, כבש במדי העולה החדשה 6 שערים וחילק 8 בישולים.

כזכור, קומו חזרה לליגה הבכירה באיטליה בעונה שעברה לאחר שנים רבות של היעדרות. מאמנה הוא ססק פברגאס, ובקבוצה ניתן לראות שחקנים מנוסים כמו סרג’י רוברטו, אלברטו מורנו, לצד כישרונות צעירים מבטיחים שהצטרפו לאחרונה כמו למשל מרטין בטורינה.

