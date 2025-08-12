"בארסה הפעילה תוכנית להחתמה אחרונה בקיץ"

נותרו יותר משבועיים עד לסגירת חלון ההעברות, וברצלונה מרוצה מאוד מהסגל שלה, אם כי לא שוללת מהלך של הרגע האחרון. האנזי פליק, למרות עזיבתו של איניגו מרטינס, סבור שכל עמדותיו מכוסות בשני שחקנים, אך מודע גם לכך שהעונה ארוכה מאוד ועלולות להתעורר בעיות בחוליה האחורית. המאמן ייפגש בימים הקרובים עם המנהל הספורטיבי דקו כדי לנתח את האפשרויות ואת ההתאמה הכלכלית להחתמה אפשרית, ונראה שלמועדון יש רעיון ברור לגבי הפרופיל של השחקן האחרון שיצרף.

דקו שוב מתמודד עם מורכבות הרישומים ועדיין לא יודע אם יצליח לרשום את כל שחקניו לפני סגירת חלון ההעברות ב-31 באוגוסט. העדיפות העליונה היא להבטיח מספר לז’ואן גארסיה כדי שיוכל לערוך בכורה במחזור הפתיחה של הליגה, ומשם להשלים את רישומם של מרקוס רשפורד ו-וויצ’ך שצ'סני. במועדון מאמינים ששני הראשונים יהיו זמינים, אחד בשל פציעתו של טר שטגן והשני בזכות הכספים שגויסו, ושיישאר זמן להשלים את שאר הרישומים.

בנוסף, נותרו הרישומים של שחקני הקבוצה הראשונה ג’רארד מרטין ומארק ברנאל, שלהם יש חוזה, בעוד רוני ברדג'י צפוי לקבל מספר של שחקן בקבוצת המילואים עד חודש ינואר. לאור המצב הזה, ברצלונה למעשה סגרה את הסגל שלה ומכוונת שלא לשחרר אף שחקן נוסף, אם כי היא מצפה להפתעות בשבוע האחרון של חלון ההעברות.

רוני ברדג'י (IMAGO)

ללא עזיבה כזו, מגבלת ההשקעה היא מינימלית, ולכן התוכנית של ברצלונה היא להחתים בלם עד גיל 23 שהתקדם משמעותית ויכול להיות חלק מדינמיקת הקבוצה הראשונה ולעזור לאורך העונה. “נכון שהמחלקה המקצועית קיבלה בימים האחרונים הצעות על שחקני הגנה ברמה גבוהה, אך כולן כמעט נשללו. ישנם מועדונים חשובים שיש להם עודף שחקנים בחוליה האחורית ואף פתוחים להשאלות, אך ברצלונה לא שוקלת כרגע צירוף של שחקן ברמת על אלא אם כן יגיע כמעט כמתנה. וזה לא המצב, שכן השחקנים שהוצעו מקבלים משכורות גבוהות מאוד”, ניתחו ב’ספורט’.

“הרעיון של דקו, שצריך לקבל את אישורו של פליק, הוא להביא שחקן צעיר בסכום העברה סביר, שיכול לשלב בין משחק בקבוצת המילואים למשחק בקבוצה הראשונה. עם מספר של קבוצת המילואים, הרישום יהיה קל יותר, והמנהלים המקצועיים בטוחים שיש שחקן בשוק שיכול להגיע בתנאים משתלמים. נשקלים כעת מספר שמות”, הוסיפו בקטלוניה.

האנזי פליק ודקו (ברצלונה)

העסקה תצטרך לקבל את אישורו של פליק, שאיבד את הבלם הוותיק ביותר שלו עם הניסיון הרב ביותר בקו ההגנה. סביר להניח ששום דבר לא יקרה עד הימים האחרונים של חלון ההעברות, שכן המאמן הגרמני רוצה לבחון את הקבוצה וגם מקווה שלא יהיו פציעות. המועדון יפעל לאחר המחזור השני של הליגה.

פליק לא קיים את מסיבת העיתונאים הרגילה לאחר משחקה של ברצלונה מול קומו ביום ראשון האחרון במסגרת גביע גאמפר, משום שהמועדון העדיף שידבר עם זכיין השידור של המפעל. במקום זאת, המאמן הגרמני העניק ראיון קצר ל-TV3, הטלוויזיה האזורית הקטלונית. אחת השאלות שנשאל הייתה האם, בעקבות עזיבתו של איניגו מרטינס לסעודיה, הוא מתכנן לצרף בלם שמאלי שיחליף אותו. תשובתו רמזה שהתוכנית הראשונית היא לא לפנות לשוק ההעברות, אם כי שני ניואנסים בדבריו מצביעים על כך שלא שלל זאת לחלוטין.

פליק אמר: "אדבר עם דקו כשהוא יחזור, ואז נראה. אבל כרגע, אני לא חושב שנחתים שחקן". כלומר, פליק מעוניין בשיחה עם המנהל הספורטיבי דקו כשיחזור מחופשה פרטית בברזיל, וכרגע, בזמן הזה, אין תוכנית להחתמה, מה שמעיד שההחלטה עשויה להשתנות.

כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

בתוך כך, בניגוד למסע המשחקים באסיה, שם חילק פליק דקות בצורה כמעט מתמטית כדי שאף שחקן לא ישחק מעל 50% מהזמן, בגביע גאמפר הוא כבר הציג הרכב קרוב יותר לזה שייפתח את העונה, ואף דחה חילופים לסיום המשחק. מבחינת תוצאות, המאזן מושלם: ארבעה ניצחונות, 20 שערי זכות (ממוצע 5 למשחק) ו-4 שערי חובה (ממוצע 1). ברצלונה ניצחה את ויסל קובה (1:3) ביפן, את סיאול (3:7) ואת דאגו (0:5) בקוריאה, ולבסוף הביסה את קומו (0:5) באצטדיון יוהאן קרויף. המשחק הבא כבר יהיה רשמי, מול מיורקה ב-16 באוגוסט במחזור הפתיחה של עונת 2025/26 בלה ליגה.

שוער הרכש החדש מאספניול, גארסיה, הוא השחקן (ולא רק השוער) ששיחק הכי הרבה דקות בקיץ, 225, מה שמעיד שהוא הבחירה הראשונה של פליק בזמן שטר שטגן פצוע ואיניאקי פנייה (שגם עשוי להימכר) כלל לא שותף. שצ'סני (120 דקות) צפוי לשמש מחליף. עם זאת, נכון לעכשיו פנייה הוא השחקן היחיד בעמדה שנרשם באופן רשמי, והמועדון מקווה לרשום את גארסיה בזמן לפתיחת העונה.

טר שטגן וגארסיה (צילום מסך)

פאו קוברסי, ששולב כמחליף בדקות הסיום בשני המשחקים האחרונים, הוא כעת עוגן ההגנה עם 221 דקות, השחקן השני הכי פעיל בקיץ. במשחק מול קומו הוא שיחק בעמדת הבלם השמאלי במקום איניגו מרטינס, על אף שהוא רגל ימין טבעית. פליק כבר ניסה את זה באסיה, כשהסיט את המגן השמאלי ג'רארד מרטין לעמדת הבלם. מרטין צפוי להיות האלטרנטיבה בעמדה הזו.

מאחורי גארסיה וקוברסי ישנה קבוצת שחקנים ששיחקו 212 דקות כל אחד, לאמין ימאל (מלך השערים של ההכנה עם 4 כיבושים), ראפיניה, אראוחו ובאלדה, ולאחריהם פדרי עם 201 דקות. שאר השחקנים קיבלו דקות בהתאם לפציעות או מנוחה יזומה.

בהתבסס על ההכנה, הרכב הפתיחה הצפוי מול מיורקה יהיה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה או אריק גארסיה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, לאמין ימאל, פרמין לופס, ראפיניה ופראן טורס.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברשימת הנעדרים: רוברט לבנדובסקי נפצע בשריר הירך האחורי ברגל שמאל בשבוע שעבר וסביר שלא ישחק. רשפורד שיחק כחלוץ מרכזי בגביע גאמפר, אך רישומו פחות דחוף מזה של גארסיה ולכן ייתכן שלא יהיה זמין. טורס נהנה מאמון פליק, והחילוף שלו מול קומו ייתכן ונבע מהפציעה הקלה שהוא סוחב מאז המסע באסיה.

דני אולמו, שלא שיחק בגביע עקב עומס, עשוי להיות כשיר לפתיחת הליגה, אך עברו הרפואי מחייב זהירות, במיוחד לאחר ההופעה המרשימה של פרמין מול קומו, שכללה צמד שערים והצגת מועמדות להרכב הפותח. סימן שאלה לא צפוי עלה גם בעמדת המגן הימני: אריק גארסיה, בלם שהוסב למגן, פתח בגביע גאמפר, בעוד שקונדה נכנס מהספסל. קונדה נחשב לבעל הבית בעמדה אחרי עונה מצוינת, אך גארסיה הרשים כשהחליפו בסוף העונה הקודמת עקב פציעה. בקישור האחורי, דה יונג מחזיק ביתרון קל על פני גאבי ומארק קסאדו, למרות ששלושתם שיחקו בערך אותו מספר משחקים בקיץ.