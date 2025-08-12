יום שלישי, 12.08.2025 שעה 10:57
פאריס סן ז'רמן הציעה: דונארומה בתמורה למניאן

איך אוהדי מילאן יגיבו? דיווח באיטליה: השוער שפרץ במדי המועדון בגיל 16 ועזב את הקבוצה בטונים צורמים, עשוי לחזור לרוסונרי תמורת מי שהחליף אותו

|
ג'אנלואיג'י דונארומה ומייק מניאן (IMAGO)
ג'אנלואיג'י דונארומה ומייק מניאן (IMAGO)

ג’אנלואיג’י דונארומה מחפש קבוצה. אחרי עונה אדירה, בה לקח חלק משמעותי בזכייה ההיסטורית של קבוצתו בליגת האלופות ונחשב בעיני רבים לשוער הטוב בעולם נכון להיום, בקבוצתו מראים לו את הדלת החוצה, זאת לאור ההתמהמהות בהארכת החוזה שלו.

רק בשבוע האחרון הצרפתים החתימו את לוקה צ’באלייה, שוערה של ליל בשנים האחרונות, על מנת שיירש אותו בין הקורות, כשבנוסף לכך החליטה שלא לרשום את האיטלקי למשחק הסופר קאפ שייערך מחר (רביעי) נגד טוטנהאם.

כעת, העיתונאי לואי ג’ירארדי מדווח כי קיימת אפשרות שהשוער ימצא את עצמו במקום אותו הוא מכיר היטב - מילאן, כשפאריס, שמחפשת פתרונות, הציעה לרוסונרי טרייד ישיר בו דונארומה יעשה את הדרך לקבוצה בה גדל, בעוד שמייק מניאן יעבור לעיר האורות.

מייק מניאן הודף. בדרך לפאריס? (IMAGO)מייק מניאן הודף. בדרך לפאריס? (IMAGO)

כזכור, דונארומה פרץ בשער של האדומים-שחורים כבר בגיל 16, ומאז הצליח לבסס עצמו כאחד השוערים הטובים בעולם עם זכייה ביורו יחד עם נבחרת איטליה, אך הפרק שלו במילאן הסתיים בעזיבה צורמת, וכעס רב מצד ההנהלה והאוהדים לאחר שעזב בחינם לכסף של פאריס.

מניאן למעשה ירש את השוער בין הקורות של מילאן כשהגיע מלא אחרת מאשר ליל, והיה חלק מהאליפות של המועדון בעונת 2021/22. עתה, שני השוערים לקראת העונה האחרונה בחוזיהם, כששני הצדדים לא רוצים לאבד אותם בחינם.

אם המהלך אכן יצא לפועל, יהיה מעניין לראות כיצד דונארומה יתקבל מחדש בסן סירו על ידי אוהדי הקבוצה, בו שתי הקבוצות נפגשו במסגרת ליגת האלופות של עונת 2023/24, נזרקו לעברו שטרות מזויפים של דולרים עם פרצופו והכיתוב “דולרומה”.

דולרומה (IMAGO)דולרומה (IMAGO)
