יום שלישי, 12.08.2025 שעה 21:07
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
31-61פ.ס.וו. איינדהובן1
30-51ניימיכן2
30-41אוטרכט3
31-41אלקמאר4
30-21אייאקס5
30-21פיינורד6
30-11זוולה7
12-21גו אהד איגלס8
12-21פורטונה סיטארד9
11-11הירנביין10
11-11וולנדם11
01-01טוונטה אנסחדה12
02-01נאק ברדה13
02-01טלסטאר14
04-11כרונינגן15
04-01הראקלס אלמלו16
06-11ספרטה רוטרדם17
05-01אקסלסיור רוטרדם18

ביקורת על אייאקס: רכשה 2 ילדים קטנים בלי גוף

פרשן 'ESPN' קנת' פרס ששיחק בעבר במועדון תקף: "גלוך ומורו נראים כאילו הגיעו מהנוער, רואים לאן הכדורגל הולך מבחינה פיזית אז מפתיע שרכשו אותם"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

החתימה של אוסקר גלוך באייאקס אמנם עוררה עניין רב בקרב אוהדי הקבוצה והתקשורת הישראלית, אך בהולנד היא זכתה גם למנה גדושה של ביקורת. פרשן ‘ESPN’ קנת’ פרס, ששיחק בעבר באייאקס ובפ.ס.וו איינדהובן, הטיל ספק בהחלטת המועדון להשקיע סכומים גבוהים בשני שחקנים צעירים, גלוך וראול מורו, שעלו יחדיו למועדון יותר מ-25 מיליון אירו.

לדברי פרס, הבעיה המרכזית היא הפיזיות של הצמד. "שני ילדים קטנים, בלי גוף", הוא תיאר, כשהוא מדגיש את גובהם, מורו 1.69 מטר וגלוך גבוה ממנו בסנטימטר אחד בלבד. "כשרואים לאן הכדורגל המודרני הולך מבחינה פיזית, ובמיוחד אם המטרה היא למכור בעתיד שחקנים לפרמייר ליג, מפתיע אותי מאוד שקונים שחקנים כאלה".

פרס אף השווה את המצב לשחקני עבר של אייאקס, כשניקולאס לודיירו (1.73 מטר) שימש דוגמה לשחקן נמוך אך מוצק, בדומה לווסלי סניידר. "אני לא מתכוון לשמן, אלא לחזק ואיתן", הוא הסביר. "מורו וגלוך? הם נראים כאילו הגיעו ישר ממחלקת הנוער דה טוקומסט. זה מדהים בעיניי שקבוצות עדיין רוכשות שחקנים קלי משקל כאלה".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

הדני אף תהה אם גלוך ומורו מספיק טובים כדי לפצות על החיסרון הפיזי. "כדי להצליח ברמות הגבוהות, אם אתה לא ברמה של סניידר, אתה חייב להביא משהו אחר, בעיקר מבנה גוף שיכול לעמוד בעומס", אמר. "האם הם באמת טובים עד כדי כך? אני ממש לא בטוח".

כך, לצד ההתרגשות סביב המעבר של גלוך למועדון ההולנדי היוקרתי, נראה שכבר עכשיו עליו להתמודד לא רק עם אתגר מקצועי חדש, אלא גם עם ספקנות וביקורת מצד פרשני הכדורגל המקומיים.

