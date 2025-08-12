יום שלישי, 12.08.2025 שעה 07:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

המגן השמאלי סאנה גומס חתם בהפועל חיפה

הסגל של גל אראל ממשיך להתגבש: הצפוניים הודיעו על צירופו באופן רשמי של מגן נבחרת גינאה ביסאו (25), שבעונה החולפת שיחק במדי ארדיפו הקפריסאית

|
סאנה גומס (IMAGO)
סאנה גומס (IMAGO)

למרות שהסגל לא מוכן, הפועל חיפה סיימה את שלב הבתים של גביע הטוטו במקום הראשון והעפילה לחצי הגמר של המפעל, אבל במועדון יודעים שלליגה צריך עוד. שבוע לחצי גמר הטוטו ושבוע וחצי לפתיחת הליגה, האדומים מהכרמל ממשיכים לגבש את הסגל והיום (שלישי) הודיעו על צירופו של שחקן חדש לחלק האחורי, כשהכריזו על החתמתו של סאנה גומס.

מדובר במגן שמאלי בן 25 שבעונה החולפת שיחק בארדיפו הקפריסאית, שסיימה במקום העשירי בליגה אשתקד והוא רשם 26 הופעות ושני בישולים. באופן כללי, סאנה הוא שחקן נבחרת גינאה ביסאו ויש לו שש הופעות במדים הלאומיים של מולדתו.

עוד במהלך הקריירה, סאנה גומס שיחק במדי דברצן ההונגרית, בלנשש ואנדיה הפורטוגלית ובנוח הארמנית, כאשר אצל האחרונה הוא רשם את עונתו תקופתו ביותר עם 52 הופעות, שני שערים ושבעה בישולים. כעת, הוא ינסה לעזור לגל אראל לעמוד במטרות בהפועל חיפה.

סאנה גומס (IMAGO)סאנה גומס (IMAGO)

הקבוצה עצמה סובלת ממכת פציעות ומסגל  קצר. רשימת הפצועים כוללת את לירן סרדל, נאור סבג, איתי בוגנים, נפתלי בלאי, אניס פורת ואורן ביטון. במצב דברים שכזה כאשר נפלו בזה אחר זה שלושה בלמים זרים שהיו מועמדים להגיע והתחרטו ברגע האחרון בגלל המצב בארץ, גל אראל צריך לתמרן בין שחקני הסגל.

בן שהר מדבר על התקופה בהפועל והעתיד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */