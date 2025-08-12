המגן השמאלי סאנה גומס חתם בהפועל חיפה

למרות שהסגל לא מוכן, הפועל חיפה סיימה את שלב הבתים של גביע הטוטו במקום הראשון והעפילה לחצי הגמר של המפעל, אבל במועדון יודעים שלליגה צריך עוד. שבוע לחצי גמר הטוטו ושבוע וחצי לפתיחת הליגה, האדומים מהכרמל ממשיכים לגבש את הסגל והיום (שלישי) הודיעו על צירופו של שחקן חדש לחלק האחורי, כשהכריזו על החתמתו של סאנה גומס.

מדובר במגן שמאלי בן 25 שבעונה החולפת שיחק בארדיפו הקפריסאית, שסיימה במקום העשירי בליגה אשתקד והוא רשם 26 הופעות ושני בישולים. באופן כללי, סאנה הוא שחקן נבחרת גינאה ביסאו ויש לו שש הופעות במדים הלאומיים של מולדתו.

עוד במהלך הקריירה, סאנה גומס שיחק במדי דברצן ההונגרית, בלנשש ואנדיה הפורטוגלית ובנוח הארמנית, כאשר אצל האחרונה הוא רשם את עונתו תקופתו ביותר עם 52 הופעות, שני שערים ושבעה בישולים. כעת, הוא ינסה לעזור לגל אראל לעמוד במטרות בהפועל חיפה.

סאנה גומס (IMAGO)

הקבוצה עצמה סובלת ממכת פציעות ומסגל קצר. רשימת הפצועים כוללת את לירן סרדל, נאור סבג, איתי בוגנים, נפתלי בלאי, אניס פורת ואורן ביטון. במצב דברים שכזה כאשר נפלו בזה אחר זה שלושה בלמים זרים שהיו מועמדים להגיע והתחרטו ברגע האחרון בגלל המצב בארץ, גל אראל צריך לתמרן בין שחקני הסגל.