בברזיל מדווחים: נסגרה עסקת צ'יקו להפועל ת"א

הפועל תל אביב עומדת לצרף חיזוק משמעותי לחוליית ההגנה שלה בדמות הבלם הברזילאי צ’יקו, אחד השחקנים הוותיקים והחשובים של רסיפה. אחרי שנים במועדון בו גדל ושיחק לא פחות מ-150 משחקים, צ’יקו נפרד בימים האחרונים מחבריו, הצוות המקצועי ומשפחתו ברסיפה, וייצא לדרך חדשה בישראל. הוא צפוי לנחות בארץ ולעבור בדיקות רפואיות, שלאחריהן יחתום רשמית בשורות האדומים, כך לפי דיווח בברזיל.

המהלך הושלם באמצעות עסקת השאלה בתשלום, שתכלול פיצוי כספי לרסיפה ואפשרות רכישה מלאה בסיום העונה. על פי הדיווחים בברזיל, העסקה סוכמה בין הצדדים וכל שנותר הוא ההכרזה הרשמית. לצ’יקו חוזה ברסיפה עד 2026, אך הבקשה האישית שלו לצאת לאתגר בין-לאומי התקבלה, והמועדון נענה לה.

במהלך העונה הנוכחית רשם הבלם 28 הופעות בכל המסגרות, ברובן כשחקן הרכב, והוסיף שער ובישול. בזכות יציבותו והניסיון שצבר, נחשב צ’יקו לבורג מרכזי בקבוצה. “עזיבתו פותחת חלון לשינויים במערך ההגנתי של רסיפה, שמחזיקה בבלמים רפאל טיירה, רמון מנדס, ז’ואאו סילבה וריקלמה מהנוער, ואף בוחנת אפשרות לצירוף מחליף”, נכתב בברזיל.

עבור הפועל תל אביב, מדובר בהזדמנות נדירה לצרף שחקן עם רקע עשיר בכדורגל הברזילאי, בתקווה שיחזק את הקו האחורי ויביא איתו מנהיגות וניסיון שיעזרו לה בעונה הקרובה.